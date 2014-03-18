港报财经评论：港股失守21,500点，进一步走弱--经济日报3月18日

港股失21,500，进一步走弱/ 林瑞芬

外围未明朗，港股经上周深跌后，昨仍乏力反弹，跌65点至21,473；国指则升34点至9,333；大市成交额557亿港元。上证指数昨升0.96%至2,023，未为央行宣布扩人民币兑美元汇率浮动幅度（每日波幅上限从1%扩大至2%）所影响，其实此举也非突然，记得早前人民币值走低之时，已有市场猜测是扩大浮动幅度之兆。此举乃汇率市场化加速之举，切合改革的步伐。

蓝筹突然多不利消息，诸如央行叫停互联网信用卡挫腾讯 升势、阿里巴巴落实在美上市、港交所 失大生意又为不看好的投资者口实、新世界发展 则无厘头供股私有化新世界中国 ，新世界发展固然又跌。总括诸事不宜，恒指失关支持轨近21,500，如能在下试21,000至21,200后喘定跌势，已算是较佳表现；相反，跌穿21,000也不会意外。

说回新世界发展，供股乃惯常事，对上一次是2011年，以每股5.68港元及二供一集资，2年后的今日，又以每股6.2港元及三供一集资，对市场而言，是有惊慌无喜感，券商贬多于赞。据摩根大通发表报告指，在资产净值的稀释效应下，及投资者对集团失去信心，相信其资产净值折让会扩阔，因此分别削减今明2年的每股盈利预测6%及27%，分别至1.05港元及0.77港元，并大削其目标价36.9%至7港元，投资评级为“中性”。不过，摩通又指，新世界经私有化及供股化后，未来5年毋须再进一步集资。瑞银则估新世界最新每股资产净值预测为17.5港元，料股价对资产净值折让会由40%扩大至60%，评级由“买入”降至“沽售”，目标价由11.71港元降至7港元。据大摩参考2004及2011年供股经验，未来3个月新世界股价将跑输大市10%至20%，故将新世界投资评级由“与大市同步”降至“减持”，目标价由10.5港元下调至7.6港元，相当于较资产净值的折让由50%扩大至60%，由此可见，投资者不宜以估值超平而低吸新世界发展。该股昨收7.81港元，跌5.56%。至于已是股东的，焗住供股，因不参与，公司每股盈利会被摊薄。2011年那次供股，股价之后于2012至2013年回升其实都有赚。

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落实新型城镇化，看好4板块/ 余少文

中国在两会过后最新公布《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》（下称《规划》），反映中国内地未来6年对水泥、钢铁、环保、电讯等需求殷切，利好相关行业股份。中国内地股市反弹，国指昨仅升34点，收9,333点，全日波幅约72点，成交更降至82亿港元，虽有半数主板H股上升，但国指反弹成交缩，似乎调整仍未结束；红筹指数跌10点，收3,966点，成交41亿港元。

中国在两会后先整顿互联网金融，冀把互联网金融规范化，周六宣布把人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩至2%。然后周日公布《规划》，定下一系列2012至2020年指标，当中要求常住人口城镇化率由52.6%增至60%左右，户籍人口城镇化由35.3%增至45%左右，城镇污水处理率由87.3%升至95%，城市家庭宽带接入能力由4Mbps升至逾50Mbps，城镇可再生能源消费比重由8.7%增至13%。《规划》显示中国要打造绿色城市，故设下不少涉及环保的要求，如绿色城市和智慧城市建设等，即使在基础设施上也要加强污水、垃圾等处理，加快燃气供热等，所以除维持城镇化政策可惠及水泥、钢铁股外，亦加入环保和电讯等行业作考虑。由于大兴土木需要水泥和钢铁，需求能否消化钢铁过剩的产能有待观望，但相信水泥业可率先受惠，城镇化以目前“两横三纵”交通网作布局，横轴会是陆桥通道和沿长江通道，对以长三角业务为主的安徽海螺 有利，然后是山水水泥 、天瑞水泥 等。

至于绿色城市和智慧城市建设，受惠期会较后，惟相信在中国推动环保和电子商务下，也有留意价值，尤其相关股份近日调整，留意污水处理股天津创业环保 会否加大区外投资力度，又或光国 加强现有污水处理、垃圾发电等业务。电讯竞争最大，因为中电信 、联通 和中移动 在城镇化资讯网络中都占重要地位，不管是宽带还是4G，预期是下一战场，惟中移动料处下风，因其宽带实力不及对手，料有关部门到时已开放其他4G制式，故未来股价上升动力料逊对手。有读者Wing在74港元买入中移动，问能否继续持有及重见80港元，认为中移动走势转差，因今年业绩会显着下降，股价或反映这问题，股价或要下试63港元，短期反弹目标72至75港元。至于今年能否回到80港元，要睇其支付业务会否显着增长，尽管支付收益对集团整体盈利比重料有限，惟当市场炒作支付概念股，或可搭市场顺风车。

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