版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 09:53 BJT

菲律宾央行：总裁称维持利率稳定的空间正在缩窄

泰谭柯在投资者简报会上还表示，央行将继续在外汇市场上进行干预，应对汇率过度波动。

“鉴于金融市场的人气和波动，我们将继续保持灵活的汇率政策，但同时在外汇市场战略性干预，以限制汇率过度波动，”他说。(完) (编译 王兴亚；审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐