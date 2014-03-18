港报社评：欧美小惩，难阻克入俄--星岛日报3月18日

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
欧美昨日就克里米亚公投公布「小惩」式制裁，股市不跌反升，大家认为杀伤力有限，当地脱乌入俄势成定局。
由沙俄时代到今天，俄罗斯一向以克里米亚为军事要塞。俄罗斯不希望克里米亚的重要军港被西方牵制，这地区曾经是俄罗斯的一部分，本来就亲俄，现在一拍即合，公投入俄，还引起乌克兰东部其他亲俄地区部署仿效。
俄罗斯愿意付出不菲代价来保住这军事要塞。克里米亚70%财政和90%食水靠乌克兰支援，估计俄罗斯未来5年需要每年输款780亿港元，来应付这个人口200万地区的基建及福利开支。
政治上则要付出与欧美关系雪上加霜的代价。欧美曾经支持科索沃公投脱离塞尔维亚独立，今次则以克里米亚公投是在俄罗斯军事威胁下进行，又不符合国际法，决定实施制裁。俄罗斯已经预告报复。
西方经济学者估计，一旦大规模制裁，俄罗斯是较大的输家，向俄罗斯出口只占欧盟国民生产总值1%，向欧盟出口却占俄罗斯生产总值15%。俄罗斯最大的本钱，是欧美对其能源的倚赖，不过天气转暖，西方能源储备亦比以往多。
乌克兰希望有欧美的保护伞，欧美会向乌克兰提供巨额援助，但不会为乌克兰向俄罗斯宣战，又不希望回复当年冷战时期，今次制裁只涉及克里米亚独立的21个当地和俄罗斯官员，属于小惩大戒，警告俄罗斯不要兼并乌克兰其他亲俄地区。
制裁会否升级，视乎乌克兰其他地区会否仿效克里米亚，而欧美与俄关系恶化，俄罗斯势必加强与中国关系，令中美俄外交探索新的平衡点。
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路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================