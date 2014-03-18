港报社评：中央释出善意，反对派须积极回应--文汇报3月18日

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
行政长官梁振英昨天表示，获中央通知，港澳办主任王光亚及基本法委员会主任李飞下月会到上海，与立法会议员会面，就政改等议题交流意见，希望议员珍惜机会。市民希望反对派议员与中央沟通，让特首普选成事，作为民意代表，不应辜负市民的希望。
立法会主席曾钰成指出，王光亚、李飞两位是负责香港政制的重要官员，议员要求和他们对话是合理，行政长官梁振英乐意协助，中央政府亦很快答应，相信中央亦很重视今次和议员接触。有反对派议员却声称两位中央官员级数不高，这种自抬身价的说法缺乏自知之明。2010年民主党议员与中央就政改议题交流意见，与其对话的是中联办一位副主任，而此次与反对派对话的是港澳办主任和人大常委会副秘书长、基本法委员会主任，这是高规格的安排。反对派议员不应有不切实际的过分要求，应抓住访沪机会，增加与中央的互信，如果摆高姿态拒绝中央的诚意和善意，刻意在政治上搞对立，只会令政改一拍两散。
有反对派议员要求，访沪与中央官员交流政改意见，不能带有任何前设，到处落闸，「唔好一开口就否定公民提名」云云。基本法委员会委员谭惠珠讲得很明白，反对派议员应好好利用上海之行与中央对话的机会，表达他们的担心或信念，倘反对派坚持要中央接受「公民提名」，只会浪费机会。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞
中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞
台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================