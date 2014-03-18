港报社评：中央释出善意，反对派须积极回应--文汇报3月18日

立法会主席曾钰成指出，王光亚、李飞两位是负责香港政制的重要官员，议员要求和他们对话是合理，行政长官梁振英乐意协助，中央政府亦很快答应，相信中央亦很重视今次和议员接触。有反对派议员却声称两位中央官员级数不高，这种自抬身价的说法缺乏自知之明。2010年民主党议员与中央就政改议题交流意见，与其对话的是中联办一位副主任，而此次与反对派对话的是港澳办主任和人大常委会副秘书长、基本法委员会主任，这是高规格的安排。反对派议员不应有不切实际的过分要求，应抓住访沪机会，增加与中央的互信，如果摆高姿态拒绝中央的诚意和善意，刻意在政治上搞对立，只会令政改一拍两散。