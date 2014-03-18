港报社评：京官泛民上海对话谈政改勿各说各话--明报3月18日

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
特首梁振英昨日表示港澳办主任王光亚、基本法委员会主任李飞会到上海与立法会议员会面，包括就政改问题交流意见。
会晤形式只是末节，使人关心的是中央与泛民面对面讨论，究竟讲些什么。其中一个可能发展，是泛民对着王光亚和李飞，重申数月以来一贯立场说法，包括公民提名、政党提名、三轨提名等，而京官则重申政改要按《基本法》、全国人大常委会的有关决定来处理，或是证实近期个别人大代表、政协委员被解读为转述中央精神的说话，例如所谓中央不容许特首普选有一丝机会爆冷，提名委员会要把关，不容对抗中央的人成为候选人等。若中央与泛民的交流对话仅止于此，则双方公开宣示的立场，本就衆所周知，毋须隆重其事地面谈。总之，中央与泛民会晤，若停留在各自重申立场状态，看不到有任何积极意义。
这次「上海对话」，我们期望出现两种进展。首先，透过讨论创造空间，让双方可以继续交流对话；其次，更积极的是双方就一些议题，例如提名委员会的组成和运作程序，拟就具体讨论框架，由双方各自研议，择日商讨。
泛民阵营在政改问题上，党派之间分歧明显，若不能适度整合，不利于推进与中央持续讨论。我们认为，关于特首普选安排，对任何参选人无不合理限制、提委会的筛选功能不可能接受等原则大前提，泛民只要坚定地坚持，则即使讨论提委会的组成和运作等议题，也不应视作背离民主原则。泛民寻求在过程中解决问题，应该是他们处理今次政改的操作原则，因为只有这样才有机会突破困局，落实真普选。
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路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================