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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 09:33 BJT

港报社评：京官泛民上海对话谈政改勿各说各话--明报3月18日

特首梁振英昨日表示港澳办主任王光亚、基本法委员会主任李飞会到上海与立法会议员会面，包括就政改问题交流意见。

会晤形式只是末节，使人关心的是中央与泛民面对面讨论，究竟讲些什么。其中一个可能发展，是泛民对着王光亚和李飞，重申数月以来一贯立场说法，包括公民提名、政党提名、三轨提名等，而京官则重申政改要按《基本法》、全国人大常委会的有关决定来处理，或是证实近期个别人大代表、政协委员被解读为转述中央精神的说话，例如所谓中央不容许特首普选有一丝机会爆冷，提名委员会要把关，不容对抗中央的人成为候选人等。若中央与泛民的交流对话仅止于此，则双方公开宣示的立场，本就衆所周知，毋须隆重其事地面谈。总之，中央与泛民会晤，若停留在各自重申立场状态，看不到有任何积极意义。

这次「上海对话」，我们期望出现两种进展。首先，透过讨论创造空间，让双方可以继续交流对话；其次，更积极的是双方就一些议题，例如提名委员会的组成和运作程序，拟就具体讨论框架，由双方各自研议，择日商讨。

泛民阵营在政改问题上，党派之间分歧明显，若不能适度整合，不利于推进与中央持续讨论。我们认为，关于特首普选安排，对任何参选人无不合理限制、提委会的筛选功能不可能接受等原则大前提，泛民只要坚定地坚持，则即使讨论提委会的组成和运作等议题，也不应视作背离民主原则。泛民寻求在过程中解决问题，应该是他们处理今次政改的操作原则，因为只有这样才有机会突破困局，落实真普选。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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