港报社评：京官泛民上海对话谈政改勿各说各话--明报3月18日

会晤形式只是末节，使人关心的是中央与泛民面对面讨论，究竟讲些什么。其中一个可能发展，是泛民对着王光亚和李飞，重申数月以来一贯立场说法，包括公民提名、政党提名、三轨提名等，而京官则重申政改要按《基本法》、全国人大常委会的有关决定来处理，或是证实近期个别人大代表、政协委员被解读为转述中央精神的说话，例如所谓中央不容许特首普选有一丝机会爆冷，提名委员会要把关，不容对抗中央的人成为候选人等。若中央与泛民的交流对话仅止于此，则双方公开宣示的立场，本就衆所周知，毋须隆重其事地面谈。总之，中央与泛民会晤，若停留在各自重申立场状态，看不到有任何积极意义。