欧洲金融：德国法院料将确认欧元区纾困基金为合法

路透柏林3月18日 - 德国宪法法院周二料将确认把欧元区纾困基金视为合法，前提是议会有足够的监督。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)曾表示，对于7,000亿欧元(9,750亿美元)的欧洲稳定机制(ESM)，他有十足把握不会被裁定为不合法。专家们则认为，法院不太可能做出与初裁相左的裁定。

伦敦大学法律专家Gunnar Beck表示，0900GMT的裁决可能包括了示意直接货币交易(OMT)的合法性。OMT为欧洲央行的买债计划，此为欧元区对抗危机的主力举措。

但Berenberg bank分析师Christian Schulz表示，法院在OMT方面绝对不会有任何新的说法。

Beck表示，如果ESM裁决重申德国对ESM的出资责任上限是1,900亿欧元，那么可能会强化了对OMT为不合法的认定，因为这使得德国的预算有进一步的风险。

Schulz则表示，这不会造成大太的问题，因为如果德国和其伙伴国承诺对ESM总共出资5,000亿欧元，这对小国来说已经足够了，对大国来说，ESM绝对不够。(完) (编译 戴素萍 审校 王冠中)