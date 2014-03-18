港报社评：乌克兰分裂成定局，美俄博弈敌意加深--信报3月18日

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
乌克兰克里米亚公投，结果全民逾95%投票支持加入俄罗斯，重投俄国怀抱。虽然美国和欧盟强烈谴责俄罗斯，但俄国坚持公投完全符合国际法，态度强硬。
美国多次主导北约「东扩」， 若然北约再把乌克兰和格鲁吉亚等独联体变成「囊中之物」，俄罗斯必然完全丧失该国西南方的战略屏障，国家安全直接受到威胁。因此，今次普京寸步不让，完全无妥协迹象，未并令人讶异。
目前，对普京来说，国内经济确实是他面对最棘手的难题。不过，更值得注意的是俄国经济质量。国民经济严重依赖原料出口，GDP中起码有1/4来自燃料、能源和初级产品的出口收入。若一旦欧美团结，大规模经济制裁俄国，其承受力也堪忧。
按目前形势判断，预料欧美会集中针对普京的弱点，进行经济金融制裁，迫俄罗斯让步。据外电最新消息，欧盟已就制裁俄罗斯达成框架协议，对被控侵犯乌克兰领土完整的个人和企业实施旅行禁止，并冻结其资产。若俄罗斯拒绝透过外交途径去解决乌克兰危机，将于下周一起便展开制裁。
事到如今，局势的变化，明显取决于欧美的制裁措施和俄罗斯采取的反制。由于俄国手上可用天然气供应来制约欧盟；加上日本是否积极加入制裁行列，也是未知之数，因此，欧美对俄国的制裁行动能否对俄国产生有效的经济威慑，有待观察，但无论如何，世界经济可能受到东欧局势恶化影响，从而冲击国际金融市场，令风险资产价格急遽波动。
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路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================