台湾债市：主要公债殖利率盘整未见方向，FED会议前成交意愿低

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透台北3月18日 - 台湾主要公债殖利率周二在平盘附近整理，市场观望周四美联储(FED)的会议结论，成交缩显得清淡。
交易员表示，五年期与10年期主流债短期都会在近日区间游走，不易突破现有区间。
〞大家都缩手了，美债也在盘整。〞一位大型民营银行交易员表示。
上述交易员也认为，银行在年初至今有一些补券的需求，但今年美联储的QE政策要退场，下一个步骤即是升息，虽然不知中间要间隔多久，但市场已公认今年是一个债市空头年。但银行基于养券的需求，仍然在殖利率合理的水位进场补入存续期较短的公债。
另一家证券商则认为，目前仍有多数人认为台湾央行今年的利率水位都会维持在现行水位不变，因为GDP成长不高，通膨水没有暴冲的压力。
主计总处主计长石素梅上周四表示，今年2月间预估的2014年通膨率1.07%和经济成长率2.82%都有上修的压力，预计今年经济成长率有望上修至3%左右。
美国公债价格周一下跌，因克里米亚周日举行的公投没有发生重大暴力冲突，投资人静待倍受关注的美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二和周三的政策会议。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4：1.085-1.10%
* 10年公债103/6：1.58-1.60%
本地时间1017时最新报价：
* 五年公债103/4 殖利率升0.05基点报1.0910%。
* 10年公债103/6 殖利率跌0.03基点至1.5825%。
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路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================