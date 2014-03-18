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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 10:26 BJT

台湾债市：主要公债殖利率盘整未见方向，FED会议前成交意愿低

路透台北3月18日 - 台湾主要公债殖利率周二在平盘附近整理，市场观望周四美联储(FED)的会议结论，成交缩显得清淡。

交易员表示，五年期与10年期主流债短期都会在近日区间游走，不易突破现有区间。

〞大家都缩手了，美债也在盘整。〞一位大型民营银行交易员表示。

上述交易员也认为，银行在年初至今有一些补券的需求，但今年美联储的QE政策要退场，下一个步骤即是升息，虽然不知中间要间隔多久，但市场已公认今年是一个债市空头年。但银行基于养券的需求，仍然在殖利率合理的水位进场补入存续期较短的公债。

另一家证券商则认为，目前仍有多数人认为台湾央行今年的利率水位都会维持在现行水位不变，因为GDP成长不高，通膨水没有暴冲的压力。

主计总处主计长石素梅上周四表示，今年2月间预估的2014年通膨率1.07%和经济成长率2.82%都有上修的压力，预计今年经济成长率有望上修至3%左右。

美国公债价格周一下跌，因克里米亚周日举行的公投没有发生重大暴力冲突，投资人静待倍受关注的美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二和周三的政策会议。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4：1.085-1.10%

* 10年公债103/6：1.58-1.60%

本地时间1017时最新报价：

* 五年公债103/4 殖利率升0.05基点报1.0910%。

* 10年公债103/6 殖利率跌0.03基点至1.5825%。

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