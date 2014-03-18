港报社评：人民币跌意料之内，须防跌出祸来--经济日报3月18日

背景资料：特朗普对朝鲜口头强硬，但手头选项有限
路透4月16日 - 对于朝鲜(北韩)近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
中央昨起扩大人民币波幅，人币现货价昨应声挫279点子，跌至1美元兑6.1781元人币的近11个月新低。
短期而言，人币下跌对内地经济有利。此因去年人币汇价累升3%，冲击内地出口，人币汇价略软，有助中国在新兴国货币贬值潮中，保外贸竞争力；且热钱自去年底加快涌华，中央深忧此会加剧内地资金泛滥，人币暂偏弱则可减热钱涌入诱因。
惟中央须慎防炒家反客为主，借狠踩人币唱淡中国。因今年来国际炒家已先后冲击多个新兴国，藉大举唱淡其经济，踩低其货币汇价、股市及楼市以图暴利，近期多家投资大行亦纷加入唱淡中国行列，或反映炒家正欲狙击中国，伺机狠踩，以推高人币贬值预期？
炒家未必是要在汇市和中央对撼，因中央手持3.82万亿美元外汇储备，可维稳汇价，惟炒家若能试出内地政策漏洞，又或摸透中央对人币跌势，以及对股市楼市的底牌，日后可多加利用，增加和中央博弈的胜算。炒家更可能声东击西，藉唱淡中国引发热钱急撤，以攻内地经济两软肋图利。一是内地楼市泡沫已极大，不少二三綫城市调整压力正渐增，若热钱撤出一綫大城市，恐成压垮内地楼市的最后一根稻草，冲击内地经济金融稳定。
二是内地债务风险正升温，部分企业与地方债务正隐隐欲爆，若热钱因看淡中国撤离，内地资金势更趋紧，有可能加速这些问题债务爆破，此会否触发连锁效应，令内地信贷突紧缩，中央不得不防。
故人币跌幅虽仍在中央预期内，惟中央仍须慎防主动遏人币反变被动，遭炒家反噬鱼肉，令楼市与债务炸弹更凶险，横添内地经济下行压力。
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路透4月16日 - 对于朝鲜(北韩)近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。