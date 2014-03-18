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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 09:38 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元偏空，澳洲央行会议记录影响短暂

路透3月18日 -

0124GMT

* 澳洲央行会议记录并无意外，澳元先前的买盘消退

* 澳元昨日偏空，5日、10日和20日移动均线触顶

* 波林格区间缩窄，动能分析显示中性，暗示会进一步盘整

* 昨日低点1.5273，之后是1.5168将提供支撑

* 海外市场的区间高点1.5355.60将是首道阻力位，之后是昨日高点 1.5460

* 图表：link.reuters.com/zut67v

(完)

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