中国金融：2月外汇占款增加1,282亿元人民币--路透测算

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透上海3月18日 - 中国人民银行周二公布数据显示，2月全部金融机构新增外汇占款1,282亿元人民币，低于前月的4,374亿元。
根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，2月末金融机构外汇占款余额为291,959.95亿元；财政性存款余额为35,887.15亿元，较上月增加4,222亿元。
上述两项数据表明，2月份市场因此减少的流动性为2,940亿元。
以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：
2014年2月 1月 2013年12月 11月 10月 9月 外汇占款(亿元) 1,282 4,374 2,729 3,979 4,416 1,264 财政性存款(亿元） 4,222 1,531 -14,603.4 6,284 -2,924 1,398
2013年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 外汇占款(亿元) 273 -245 -412 669 2,944 2,363 2,954 财政性存款(亿元)6,546 -1,218 4,633 5,224 -2,670 243 3,299
外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)
欲了解详情，可点选中国人民银行网站 here (发稿 徐永；审校 张喜良)
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路透新加坡4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能回探每吨5,629美元支撑位，因其可能已经完成由该障碍位引发的反弹。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。