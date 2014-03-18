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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 10:05 BJT

中国金融：2月外汇占款增加1,282亿元人民币--路透测算

路透上海3月18日 - 中国人民银行周二公布数据显示，2月全部金融机构新增外汇占款1,282亿元人民币，低于前月的4,374亿元。

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，2月末金融机构外汇占款余额为291,959.95亿元；财政性存款余额为35,887.15亿元，较上月增加4,222亿元。

上述两项数据表明，2月份市场因此减少的流动性为2,940亿元。

以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：

2014年2月 1月 2013年12月 11月 10月 9月 外汇占款(亿元) 1,282 4,374 2,729 3,979 4,416 1,264 财政性存款(亿元） 4,222 1,531 -14,603.4 6,284 -2,924 1,398

2013年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 外汇占款(亿元) 273 -245 -412 669 2,944 2,363 2,954 财政性存款(亿元)6,546 -1,218 4,633 5,224 -2,670 243 3,299

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)

欲了解详情，可点选中国人民银行网站 here (发稿 徐永；审校 张喜良)
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