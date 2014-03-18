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中国汇市 | 2014年 3月 18日 星期二 09:58 BJT

中国汇市：人民币即期盘初报6.1910，扩波幅第二日即跌至逾11个月新低

路透北京3月18日 - 汇率波幅扩大后的第二日，人民币兑美元即期 周二延续下挫走势，盘初已触及6.1910元，较上日收盘价下跌129点，为逾11个月新低；中间价亦小幅走弱，加重做空情绪。

人民币汇率开盘即报6.1858元，北京时间09:51，人民币兑美元即期报6.1871元，上日收报6.1781元。今日人民币兑美元中间价 为6.1341元，上日中间价为6.1321元。

央行决定自3月17日（周一）起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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