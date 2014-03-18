中国汇市：人民币即期盘初报6.1910，扩波幅第二日即跌至逾11个月新低

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两跌一升，CFETS指数微跌至93.18
路透上海4月17日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(14日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.04%至93.18，较2014年底则仍下跌6.82%。
路透北京3月18日 - 汇率波幅扩大后的第二日，人民币兑美元即期 周二延续下挫走势，盘初已触及6.1910元，较上日收盘价下跌129点，为逾11个月新低；中间价亦小幅走弱，加重做空情绪。
人民币汇率开盘即报6.1858元，北京时间09:51，人民币兑美元即期报6.1871元，上日收报6.1781元。今日人民币兑美元中间价 为6.1341元，上日中间价为6.1321元。
央行决定自3月17日（周一）起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透上海4月17日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(14日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.04%至93.18，较2014年底则仍下跌6.82%。
路透上海4月17日 - 前中国国家外汇管理局国际收支司司长、中国金融四十人论坛（CF40）高级研究员管涛表示，现阶段，支持人民币汇率稳定的积极因素正在不断积累，国内经济企稳夯实了汇率稳定的基础；此外，稳健中性的货币政策有助于对外币值的稳定，金融稳是货币稳的前提。
路透上海4月17日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8866元附近，较上日贬值约126点。