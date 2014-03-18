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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 09:50 BJT

《汇市简讯》澳元/美元跌破0.9080，此前人民币兑美元中间价下跌

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* 澳元/美元下滑至盘中低点，此前人民币兑美元中间价下跌

* 稍早在0.9110处有沉重卖压

* 市场传言0.9120/40之间有不少卖盘

* 有人称欧元/澳元买盘也对澳元/美元构成压力。(完)

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