CNH动态：离岸汇价在偏空气氛中继续走跌，全日压力沉重

路透香港3月18日 - 人民币波幅放宽至2%后第二个交易日，在岸与离岸汇价仍然走弱，离岸人民币 周二已是连续第八个交易日下跌，中间价低开以及外汇占款意外下跌，令人民币汇价全日压力沉重。

交易员指出，今日中间价开得较预期低，触动盘初人民币一波卖盘，在岸汇价甚至触及6.19以上的逾11个月低点。虽然离岸可见部份企业趁低将手中美元转成人民币，但仍不足以遏止这波跌势。

“国际美元偏弱，大家预估（美元／人民币）会低开，或是持平，没想到还是升了20个点子。”一外资银行人士说。

他指出，市场开始把焦点放在中国宏观经济以及信用风险疑虑上，气氛偏空人民币。然而，人民币短期内贬值不少，市场也不愿过度偏空，盘中交投转谨慎。

本地时间下午5:00时，离岸人民币 报6.1795，较上日尾盘的约6.1653跌约142点子，盘中区间在6.1605-6.1810，后者为去年5月6日6.1930以来最低。

离岸汇价本月累计跌幅已将近1%，今年以来约达2%。

继先前的超日后，中国信贷危机也在房地产行业爆煲，政府官员向路透表示，宁波兴润置业已接近破产。官方媒体估计，该公司负债约在35亿元人民币，资产约30亿元。

另一个意外，则是来自于2月外汇占款大幅下跌至1,282亿元人民币，且仅为前一个月的三成。这令分析师相信，此前人民币汇率的贬值更可能是市场供求关系造成，而非央行刻意压低。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩谢认为，2月外占明显减少的原因，一方面是贸易项下的收支的原因，贸易逆差、购付汇上升、收结汇下降；另一方面由于1月中旬以来外围金融市场动荡，阿根廷、乌克兰、俄罗斯动荡，导致国内持有外汇上升，第三点是有部分交易机构会根据20号文的要求购汇。

在岸人民币现汇 今日收在6.1920，较上日跌0.22%；人民币兑美元中间价 为6.1341元，上日中间价为6.1321元。

针对近期人民币汇率出现贬值，中国商务部新闻发言人沈丹阳表示，应该将其放在人民币汇改的大背景下，以更加理性的态度来看待，不应过度解读。商务部稍早公布，1-2月实际使用外资金额(FDI)同比增长10.44%，其中服务业吸收外资比重超过五成。 （完）

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