《路透晚报》--3月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国商务部：1-2月FDI同比增逾10%，应理性看待人民币汇率波动

中国1-2月实际使用外资金额(FDI)同比增长10.44%，其中服务业吸收外资比重超过五成。商务部并称，近期人民币汇率波动仍在正常范围，应理性看待汇率波动、不应过分解读。

--中国房地产：2月70个大中城市房价同比升8.7%，连续第二月放缓

中国官方数据显示年初房价涨势持续放缓，继1月70个大中城市房价同比涨幅一年来首度回落，2月涨幅继续缩窄，在房地产信贷整体偏紧之下，开发商采取灵活策略以应对销售下滑的局面。

--穆迪：2014-15年中国经济将保持强劲增长，但债务上升构成风险

穆迪投资者服务公司预计中国经济将保持相对稳健的增长，但随着中国开始落实三中全会的经济结构调整政策，增长步伐会有所放缓，2014-15年预计增长7-7.5%，此外地方政府和企业的债务上升会影响未来的经济活动。

--中国金融：2月新增外汇占款创五个月新低，印证前期汇率急贬有市场基础

中国2月新增外汇占款较前月大幅减少，跌至五个月新低，亦低于市场预期。这个数字令分析师相信，此前人民币汇率的贬值更可能是市场供求关系造成，而非央行刻意压低。

--中国银监会：金融租赁管理办法出台，放宽设立门槛扩大业务范围

中国银行业监督管理委员会发布金融租赁公司管理办法，放宽了金融租赁公司设立门槛，不再区分主要出资人和一般出资人，且取消了主要出资人出资占比50%的规定。

--中国基金：首批50家私募基金获批登记，成金融机构可独立发行产品

中国首批50家获批登记的私募集金管理人名单出炉。中国证券报周二报导，中国基金业协会周一在北京举行颁证仪式，首批50家私募成为可以以独立管理人身份，从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构。

--天弘基金：余额宝收益率将继续下降，今年用户数不会下降

中国天弘基金管理有限公司固定收益部基金经理王登峰周二表示，余额宝未来收益率还将继续下降，但预计二季度末资金价格将有所回升，今年用户数也不会下降。下一步余额宝将增加现金比例，以应对可能出现的赎回。

【固定收益】

--中国公开市场：单日净回笼650亿，本外币一盘棋多方式调控总量

中国人民银行公开市场本周二单日净回笼650亿元人民币，回笼工具仍由28天期正回购独当，资金利率应声普涨。市场人士表示，央行仍在通过本外币市场等各种方式进行总量调控，以引导货币市场利率处于合意水平，在平稳政策基调下回笼保证流动性不至于过于泛滥。

--中国货币市场：主要回购利率普涨，正回购维持千亿借钱难度增加

中国银行间市场周二主要回购利率普涨，幅度在20个基点(bp)上下。本周公开市场到期资金明显小于上周，而央行今日仍进行了千亿元正回购操作，资金市场借钱难度有所增加，不过需求仍基本可以满足。

--新债招标：中国国开行福娃增发债长端偏高，现券调整机构谨慎投标

中国国家开发银行 CHBD.UL 周二稍早招标的五期固息增发债(市场戏称"福娃债")，中短期品种定位与预期相近，而七年和10年期则定位偏高，现券近两日调整压力渐重，在短期走势不明的情况下，机构投标时心态较谨慎。

--新债招标：民生银行10年二级资本债中标利率6.60%，居区间上限

中国债券信息网周二发布的发行快报显示，中国民生银行 1988.HK 600016.SS 招标发行的200亿元人民币10年期固息二级资本债券，中标利率为6.60%，落于招标区间上限。

--《中国新债预测》10年国债利率预测均值4.45%接近二级，需求料较平稳

中国财政部周三将跨市场招标发行10年期固息国债。路透调查显示，近日现券呈调整走势，今日招标的国开行新债表现亦差强人意，尤其是长端品种，不过国债的配置需求历来比金融债稳定，预计明日10年国债定位在二级附近，利率预测均值为4.45%。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期盘中跌逾11个月低点，盘中双向波动明显

汇率波幅扩大后的第二日，人民币兑美元即期 cny=cfxs 周二早盘延续下挫走势，且盘中波动加剧，盘初一度触及6.1910元，较上日收盘价下跌129点，为逾11个月低点；中间价小幅走弱，进一步加重做空情绪。

--人民币汇率：2月实际有效汇率环比下降0.479%，为去年10月以来首次回落

人民币实际有效汇率指数2月开始出现回落。国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，2014年2月人民币实际有效汇率指数环比下降0.479%，至120.62，脱离上月创下的1994年以来新高，并为去年10月以来首次回落。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指小幅收升，金融、地产股表现疲弱

中国股市沪综指周二小幅收升。今日周期类股和中小个股的跷跷板效应再现，金融、地产股表现疲弱。分析师指出，短时间再出利空的可能不大，目前市场仍属于盘整时期。ID:nL4S0MF018]

--中国期货：沪铜扭转八日跌势收高，关注美联储政策动向

上海期铜周二小幅收高，终结此前连续八个交易日的跌势。前期恐慌性大跌后市场心态略微企稳，克里米亚局势有所缓和，亦有助支撑全球风险偏好，铜价短线料区间整理，等候本周美联储会议的政策信号。

--中国期货：热轧卷板期货周五上市，期市钢铁产业链再添新成员

上海期货交易所周一晚间发布通知称，热轧卷板期货合约将于周五(21日)起开始交易。这意味着继螺纹钢、线材、焦炭、焦煤和铁矿石之后，中国钢铁产业链期货家族又将增添一重要成员。

--中国个股：绿地集团拟借壳金丰投资，注入资产规模高达655亿元

已停牌近九个月的中国房地产企业金丰投资 600606.SS 周二披露其资产重组预案，公司拟通过资产置换和发行股份购买资产方式进行重组，拟注入绿地集团100%股权，资产预估值达655亿元人民币。若交易成功实施，将是近年来A股规模最大的重组案例。

--中国个股：贵州茅台年内拟局部拆分，茅台系列酒和习酒独立上市

据中国证券报周二报导，在近期发布的贵州省国资委监管企业产权制度改革三年行动计划中，国内知名白酒生产商茅台集团动作颇多，旗下上市公司贵州茅台 600519.SS 年内拟进行局部拆分，茅台系列酒及集团旗下习酒公司未来均有意独立上市。

--全球矿业：嘉能可最快或本周出售Las Bambas铜矿给中国五矿等企业--消息

两位消息人士称，嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)最快可能在本周达成协议，将秘鲁的Las Bambas铜矿出售给中国五矿带领的财团。 （完） (整理 曾祥进; 审校 黄凯)