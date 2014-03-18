版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 09:58 BJT

金属期市：伦敦期铜小升，因克里米亚紧张局势缓解

美国和欧盟周一对数位俄罗斯和乌克兰官员实施制裁，其中包括冻结资产和禁止入境等，因克里米亚地区周日进行公投，决定申请加入俄罗斯。俄罗斯总统周一签署法令，承认克里米亚为主权国。

美国制造业产出在2月录得六个月来的最大增幅，纽约州工厂活动在本月初扩张，这些报告进一步显示美国经济正在增强，摆脱严冬的羁绊。

美联储周二开始召开为期两天的决策会议，预计将微调利率指引。

两位熟知情况的消息人士称，嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 最早可能本周就出售旗下秘鲁Las Bambas铜矿达成协议，买家为中国五矿集团牵头的一个中资财团。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/于春红; 审校 龚芳/王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐