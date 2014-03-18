中国货币市场：主要回购利率普涨，正回购维持千亿借钱难度增加

路透上海3月18日 - 中国银行间市场周二主要回购利率普涨，幅度在20个基点(bp)上下。本周公开市场到期资金明显小于上周，而央行今日仍进行了千亿元正回购操作，资金市场借钱难度有所增加，不过需求仍基本可以满足。

交易员称，出于未来外汇占款增量可能继续回落，以及周四央行回笼力度还会较大等担忧，机构谨慎心态渐起。

上海一银行交易员称，“借钱多起来了，不像之前(供给特别多)，要多问几家才能借到。”

央行公开市场今日进行了1,000亿元人民币的28天期正回购操作，规模与上周同期相同，利率则持平于4.0%。不过本周正回购到期量仅为780亿元，较上周的1,600亿元减少过半。

华南一银行交易员表示，若周四公开市场操作力度不减，资金市场可能因此承压。从谨慎方面考虑，其所在机构已有减少资金缺口，增加借入长期资金等准备。

在2月外汇占款公布后，北京一银行交易员指出，从绝对水平来看，七天期回购加权利率仍处于去年下半年以来低位，但随着外汇占款增量可能回落等预期的增加，季末前资金价格有望逐步反弹，但幅度还要看周四公开市场正回购操作规模等直接影响因素。

中国2月新增外汇占款较前月大幅减少，跌至五个月新低，亦低于市场预期。这个数字令分析师相信，此前人民币汇率的贬值更可能是市场供求关系造成，而非央行刻意压低。

自周一(17日)起，银行间即期外汇市场人民币兑美元 交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。

中国国内投行中金公司最新发布的报告称，中国扩大汇率波动区间后，外汇占款将持续减少。而外汇占款的减少将导致银行外生性存款的减少，对超储率和存款的形成都有负面影响。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0561 1.8564 +19.97

七天 2.8848 2.6568 +22.80

14天 2.8563 2.6634 +19.29

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.7600 2.5050 +25.50

七天 3.0050 2.5200 +48.50

14天 3.4950 2.8350 +66.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0600 1.9000 +16.00

七天 2.8800 2.6700 +21.00

14天 2.8000 2.7300 +7.00

Shibor

其中:隔夜 2.0500 1.8690 +18.10

七天 2.8800 2.6710 +20.90

三个月 5.5000 5.5000 +0.00