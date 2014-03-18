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债券 | 2014年 3月 18日 星期二 10:31 BJT

德国金融：ECB管委魏德曼称，德国仍将维持庞大的经常帐盈余

路透德国基尔3月17日 - 欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼周一表示，德国提升经济成长潜力有助于改善经常帐，但仍会维持大规模的经常帐盈余。

外贸通常能够推动德国经济，但美国等各方一直痛批德国过于依赖出口以求发展，并未促进内需，而后者可望协助欧元区国家。

魏德曼在基尔全球经济研究所举办的国际商业周期会议上称，在德国服务业中引入更多竞争将起到帮助。

他说，“消除服务业的僵化成分，德国不仅能够增强成长潜力，还可能对经常帐产生温和影响。”

然而，魏德曼补充道，经常帐仍将维持盈余。

“鉴于人口结构和经济发展的程度，德国作为主要出口国的角色不太可能改变，这意味着某种程度而言，德国经常帐仍将维持盈余。”

魏德曼指出，由于欧元区危机的不确定性减弱，企业投资可能增加。

但他也曾表示，降低德国的竞争力并不能解决欧元区的问题。(完)

(编译 王翔琼；审校 龚芳)
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