版本:
中国
债券 | 2014年 3月 18日 星期二 10:11 BJT

意大利经济：总理伦齐称将推动经济成长，但尊重欧盟预算上限

路透柏林3月17日 - 意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周一表示，政府的目标是要提高国家的经济成长率，同时尊重欧盟的预算上限。意大利经济成长率有逾10年在欧元区敬陪末座。

伦齐表示，“意大利不会要求要逾越条约规定的上限。”

伦齐表示，尽管已控制支出，但经济成长不见起色，使得近几年意大利债务相当于产值的百分比有所攀升。其并称，意大利内需已“崩解”。

“我们所提出的举措旨在重振意大利人的购买力，并加速经济成长，因为即使我们持续有基本盈余，但只要经济不成长，危机就将继续，”伦齐表示。(完) (编译 戴素萍 审校 王冠中)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐