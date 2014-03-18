《分析》英国央行改组或导致利率决策委员出现异动，费希尔动向成焦点

该委员会成员数固定为九名，其中两席由现任三位副总裁中的两位占据。因此如果新职位花落费希尔之外的他人之手，那么他可能将是那个不得不为新委员让路的人。

英国财长选定七位委员，一位了解任命进程的消息人士称，财长周二料将任命一位人选取代即将退休的宾恩。

卡尼对另外两名委员人选拥有最终决定权：英国央行首席经济学家和一位负责执行货币政策操作的官员。

后面的职位描述似乎契合新副总裁的职位。卡尼表示，不论谁获得该职位，都将对英国央行旨在帮助经济从危机中复苏的3,750亿英镑持债负有“最高执行责任”。

费希尔目前负责英国央行货币政策操作。

即使没有面临长达一年的调查，卡尼仍可能希望继续他从外部招聘央行重要职位的模式。“卡尼可能希望从外部招聘自己人，从而加深央行在重组的印象，并拥有更多外部影响力，”去年还在担任英国央行资深分析师的Tony Yates称。

另一个可能性是英国央行的总出纳和银行业执行理事Chris Salmon。

但Yates表示，现在排除费希尔在英国央行担任更高职务的可能性还为时过早。他还表示，让费希尔离开货币政策委员会将被视作在央行内部的降级。他称，“如果新的副总裁占了(费希尔)的位置...对他们来说将是个头疼的事情。”(完)