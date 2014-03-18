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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 10:27 BJT

台湾汇市：台币盘初整理，静待美联储政策会议召开

路透台北3月18日 - 台币兑美元 周二早盘实质交易陷入整理。交易员表示，市场等待美联储(FED)政策会议，令交易陷于观望整理，交投未脱离上日区间。

汇银人士表示，早盘韩元走势也相对平稳，市场关注人民币在扩大波幅后的走势。不过台湾投资人无畏人民币走弱，仍持续逢低承接。由于台币兑换人民币须透过美元转换，某种程度上也带动了美元的买需。

〞民众还是在买人民币，但量并没有很大。〞一位本地银行交易人士表示。

交易员指出，在美联储利率决议出炉前，汇市料难脱狭幅整理格局。

人民币汇率波幅扩大后的第二日，人民币兑美元即期 周二延续下挫走势，盘初已触及6.1910元，较上日收盘价下跌129点，为逾11个月新低；中间价亦小幅走弱，加重做空情绪。

台湾央行表示，至今年2月底止，台湾银行业累计人民币存款 达2,470.51亿元，较前月成长约15.2%。

早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.310-30.330，上日台币实质交易区间主要在30.300-30.327。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币维持小幅折价；一个月远汇报价 早盘在30.311/30.322左右，上日纽约盘收在30.290。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.300-30.340

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