台湾汇市：台币盘初整理，静待美联储政策会议召开

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透台北3月18日 - 台币兑美元 周二早盘实质交易陷入整理。交易员表示，市场等待美联储(FED)政策会议，令交易陷于观望整理，交投未脱离上日区间。
汇银人士表示，早盘韩元走势也相对平稳，市场关注人民币在扩大波幅后的走势。不过台湾投资人无畏人民币走弱，仍持续逢低承接。由于台币兑换人民币须透过美元转换，某种程度上也带动了美元的买需。
〞民众还是在买人民币，但量并没有很大。〞一位本地银行交易人士表示。
交易员指出，在美联储利率决议出炉前，汇市料难脱狭幅整理格局。
人民币汇率波幅扩大后的第二日，人民币兑美元即期 周二延续下挫走势，盘初已触及6.1910元，较上日收盘价下跌129点，为逾11个月新低；中间价亦小幅走弱，加重做空情绪。
台湾央行表示，至今年2月底止，台湾银行业累计人民币存款 达2,470.51亿元，较前月成长约15.2%。
早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.310-30.330，上日台币实质交易区间主要在30.300-30.327。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币维持小幅折价；一个月远汇报价 早盘在30.311/30.322左右，上日纽约盘收在30.290。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.300-30.340
最新相关报导链接：
--台湾汇市：2月台币实质有效汇率指数连五个月下滑，仍低于韩元--BIS
--《全球汇市》日圆处于守势而欧元持坚，乌克兰危机暂时降温
--《专题新闻快速浏览》--普京承认克里米亚为“主权国”，欧美制裁恐雷声大雨点小
--《综述》美国制造业回暖，摆脱冷冻状态 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================