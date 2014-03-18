澳新汇市：澳元和新西兰元持坚，澳洲利率将在一段时间内维持不变

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
“我认为澳元将走强，直到美联储有所动作为止，”Tyndall投资管理的固定收益主管Roger Bridges表示。他预期美联储将维持目前的缩减计划。
他预测澳元近期将在0.85-0.90美元之间交投，由于美元 走软，澳元有上涨之虞。
澳洲央行3月会议纪录显示，央行强化了利率前景稳定的看法。
会议记录中还表示，虽然迄今澳元下滑有助于经济实现平衡增长，但从历史标准来看，澳元汇率仍然高企。
澳元强劲阻力位在0.9135-0.9150之间。
新西兰元兑美元 持坚在0.8565，因风险人气改善。在新西兰央行开始升息后，后市看涨。
新西兰元在窄幅区间交投，近期支撑位在0.8542，初步阻力位为周一高位0.8583，之后在年内高位0.8607有更多的阻力。(完)
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================