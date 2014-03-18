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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 10:24 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元持坚，澳洲利率将在一段时间内维持不变

“我认为澳元将走强，直到美联储有所动作为止，”Tyndall投资管理的固定收益主管Roger Bridges表示。他预期美联储将维持目前的缩减计划。

他预测澳元近期将在0.85-0.90美元之间交投，由于美元 走软，澳元有上涨之虞。

澳洲央行3月会议纪录显示，央行强化了利率前景稳定的看法。

会议记录中还表示，虽然迄今澳元下滑有助于经济实现平衡增长，但从历史标准来看，澳元汇率仍然高企。

澳元强劲阻力位在0.9135-0.9150之间。

新西兰元兑美元 持坚在0.8565，因风险人气改善。在新西兰央行开始升息后，后市看涨。

新西兰元在窄幅区间交投，近期支撑位在0.8542，初步阻力位为周一高位0.8583，之后在年内高位0.8607有更多的阻力。(完) 　　
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