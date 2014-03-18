全球金融：监管机构将进一步努力恢复证券化市场

《中国国债发行日程表》--4月17日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 320 5年 *3.13%
路透伦敦3月17日 - 国际证监会组织(IOSCO)秘书长David Wright对路透表示，全球监管机构将进一步努力促成证券化市场的复苏。证券化市场因金融危机而受到重创，现在决策者视其为经济的重要融资来源之一。
证券化是将各种贷款打包成附息债券出售给投资者，银行筹资所得可用来满足自身需求或放贷给小企业。
通常贷款主要由银行提供，在欧洲尤其如此，但现在银行业正忙着充实资本，对贷款变得小心谨慎。
由全球市场监管机构组成的IOSCO以及由银行业监管机构组成的巴塞尔银行监管委员会将考虑如何进行补救。
“IOSCO和巴塞尔委员会接近于达成一致，将成立一个工作小组考察证券化市场的运转情况，并看看是否需要新的思路，”David Wright在出席查塔姆社(Chatham House)金融会议间隙对路透表示。
2007年许多基于美国次优住房贷款的证券化产品变得无法交易，给证券化市场带来重创，并为全球市场崩盘和银行倒闭埋下了祸根。
欧盟执委会也希望证券化市场摆脱冻结状态，将于下周公布促进长期融资的方案。
在力图让证券化市场复苏的同时，监管机构也采取一些行动取缔所谓的影子银行，或游离于受监管银行这类主流渠道之外的贷款。
欧盟希望从证券化这类以市场为基础的资金来源获得更多的融资，用于经济成长。
目前约有30%的融资出自这些来源，其他则来自银行业，与美国的情况正相反。一些欧洲的决策者认为应该效仿美国，以减轻风险集中于银行并使融资渠道多元化。(完)
(编译 郑茵 审校 王兴亚)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 320 5年 *3.13%
美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)和美国私募股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)是高田优先考虑的竞标方。
(新增市场评论) 路透北京4月17日 - 中国央行周一再度暂停逆回购操作，但同时开展了4,955亿元人民 币的中期借贷便利(MLF)操作。市场人士认为，近期央行祭出OMO（公开市场）+MLF+PSL（抵 押补充贷款）工具交替组合操作，央行在维持流动性总量平衡的前提下，又彰显出政策稳健 中性的基调。 他们并称，例行缴税料仍会给市场流动性带来扰动，预计央行仍会透过工具组合给予辅 助。 上海一银行交易员说，“现在央行就是中性，运用各种工具组合，既对冲到期，维持了 总量平衡，保持了合理充裕，还表明了政策姿态。” 他认为，短期最大扰动因素应该是例行缴税，央行有可能根据流动性的具体情况，重启 公开市场操作，“不过不好判断重启的时点和力度，估计还是错峰填谷吧。” 华南一券商交易员亦认为，例行缴税会有扰动但估计影响不大，相信央行亦会适时开展 组合操作，“现在央行也是既小心又谨慎，（钱）不能给过多，但也不能抽太狠。” 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF )操作