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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 10:43 BJT

人民币汇率：2月实际有效汇率环比下降0.479%，为去年10月以来首次回落--BIS

路透北京3月18日 - 人民币实际有效汇率指数2月开始出现回落。国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，2014年2月人民币实际有效汇率指数环比下降0.479%，至120.62，脱离上月创下的1994年以来新高，并为去年10月以来首次回落。

国际清算银行的最新数据并显示，2月人民币名义有效汇率指数为114.76，环比下降0.744%。

根据BIS数据，2013年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，升幅较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)

参看详情，请点选国际清算银行网站 here (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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