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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 16:27 BJT

中国金融：余额宝收益率将继续下降，今年用户数不会下降--天弘基金

路透北京3月18日 - 中国天弘基金管理有限公司固定收益部基金经理王登峰周二表示，余额宝未来收益率还将继续下降，但预计二季度末资金价格将有所回升，今年用户数也不会下降。

余额宝是第三方支付平台支付宝与天弘基金合作的闲钱理财产品，截至去年底，“余额宝-增利宝”规模达1,853亿元，在天弘的基金资产中占比逾九成。

按不含QDII(合格境内机构投资者)和联接基金口径，截至2013年12月31日，华夏、天弘和嘉实管理基金资产规模分别为2,127亿元人民币、1,944亿元和1,537亿元。

余额宝于2013年6月上线，是支付宝打造的一款针对支付宝用户的余额增值服务。用户将支付宝资金转入余额宝就相当于购买了货币基金，可以随时用于消费支付和转出，相当于货币基金赎回。(完) (发稿 谢衡/康熙泽；; 撰写 张晓翀； 审校 黄凯)
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