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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 10:36 BJT

台湾股市：小涨，两岸服务贸易协议在立院视为已审查提振金融保险类股

路透台北3月18日 - 台股周二早盘上涨0.3%，此前国民党的立法院内政委员会召集委员张庆忠表示，延宕已久的海峡两岸服务贸易协议因交付委员会审查已超过三个月，按立法院职权行使法的规定，视为已经审查，将送立法院院会存查 。

0148GMT时，加权股价指数 涨25.99点至8,726.09点，延续上日小涨0.14%的走势，并于其他地区股市和全球股市走势一致。

台北元富投顾总裁Quincy Liu称，该协议最终通过还将跨越诸多障碍，市场采取的则是等等看的态度。

金融保险类股 受此消息影响，小涨0.43%。

和硕 上涨2.35%，此前本地媒体报导称该公司拿下部分iPhone 6订单，为扩充产能，和硕新设立的昆山〞世硕〞现已开始整理厂区、招募员工，预计第三季开始运转。

半导体类指数 上涨0.25%。(完) 　　
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