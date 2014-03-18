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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 10:36 BJT

《汇市简讯》美元／韩元维持小升基调，投资者关注中国市场走势

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* 美元/韩元早上在1065.8-1068.9之间交投

* 回应中国市场走势，美元/人民币上涨

* 利空消息造成市场动荡，中国地产开发商接近破产

* 沪综指由小升转为下跌，地产类指数跌0.5%

* 美元/韩元维持小升基调，亚洲整体欠缺生气(完) 　　
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