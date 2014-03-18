《钟正生专栏》从中国新型城镇化规划说开去

（作者为路透中文特邀专栏作家，文章仅代表本人观点）

在年初经济数据低迷不振，人民币汇率波动不拘之际，“没有政策刺激，一季度7.5%增速断难取得”的声音甚嚣尘上。而1-2月房地产新开工和销售数据的下滑，以及刚刚爆出的杭州兴润置业资金链断裂的传闻，更是加剧了对中国经济增长的悲观预期。此时，《国家新型城镇化规划（2014年-2020年）》出台犹如一剂期待已久的兴奋剂，引起了对新一轮政策刺激即将拉开帷幕的种种猜想。

但我们认为，撇开新型城镇化是“以人为本”的城镇化，而不再是“大干快上”的城镇化不论，单是“经济下行，刺激必兴”的惯常逻辑也可能需要进一步的审视和分析。

首先，增长数据可能仍受季节性因素的干扰。上周我们跟踪的国信高频宏观扩散指数环比大幅回落6，显示中国经济增长动能在进一步衰竭。但我们目前关注的数据多集中于供给端，而需求端可能相对更为平稳，这主要反映的是经济景气在上中下游产业链间的传导存在着时滞。而且，我们既要看到房地产投资加速下滑的风险，也要看到美国经济逐渐向好的助推。因此，整体经济下滑速度可能会低于当前数据显示的趋势。按照经验规律，如果3月份工业增加值同比能达到9%，一季度GDP增速就仍能维持在7.5%左右。

其次，经济与就业的关系可能发生了结构性变化。李克强总理在两会结束后的记者会上再次强调，就业是增长的底线，稳增长的目的是为了保就业。但随着当前中国潜在增长率的下沉，即便实际经济增速下滑，负向产出缺口可能不会明显扩大，劳动力利用的紧张程度也就不会明显松弛。

换个角度来说，随着吸纳就业能力更强的服务业的快速发展，增长下滑但是就业稳定的情况是更可能出现的。这就意味着政府能够容忍的经济增速底线会被进一步拓宽。而当前就业市场仍是波澜不惊的，这从“就业荒”还隔三差五地现诸媒体就可窥见一斑。正是基于这一考虑，两会之后市场就将政府能够容忍的增速底线推定下调至7.2%。进一步地，如果7.2%是全年经济增速底限的话，那么某个季度甚至经济增速跌至7.2%以下都是可以接受的，这大概是比当前对一季度经济最悲观的假设还要低的。当然这只是数字上的简单假设，政府不会允许坐视经济过快下滑，更不想被迫诉诸简单粗暴的运动式刺激。

再次，去年“应对经济下行的经历”为今年稳增长的政策选择提供了镜鉴。克强总理指出“我们有去年应对经济下行的经历，中国经济又有着巨大的潜能和韧性，我们有能力也有条件使今年经济运行保持在合理区间”。而“应对经济下行经历”究竟所指为何呢？只要看看去年三季度经济企稳回升的“样板”便可知晓。去年二季度，在“金融热而经济冷”的背景下，克强总理召开国务院会议，部署保障房建设，松动基建投资，由此中国经济进入“金融冷而经济稳”的新阶段。

所以，克强总理所谓应对经济下行的经历，应该就是货币政策上维持中性，而财政政策上定向发力。货币政策上维持中性，因为去杠杆仍是政府力图推进而始终未竟之事（地方政府和国有企业负债过快扩张已成共识）；财政政策上定向发力，应该有两个指向：一是以保障房建设的加快，对冲商品房投资的下滑；一是以基建投资的适度回升，对冲房地产投资的过快下滑。可以进一步推测，政府也可能适度放松非一线城市房地产调控政策以避免过早陷入托底经济的困局（一线城市房价过快上涨向来就是政府所受舆论压力的主要来源，所以难以成为房地产调控政策调整的着力点）。

最后，降准并非“在弦之箭”，货币政策仍需“相机决策”。随着宏观经济的明显走弱，放松货币政策的预期也逐渐升温。降准更是屡被提及的货币政策选项。这种预期并非全无道理，毕竟在中国“投资倒逼信贷”的货币内生环境下，没有货币政策的配合，财政政策的定向发力多少也是奢谈。但正如我们在《降准并非“弦上之箭”》报告中指出的，“不管是从维稳经济的前瞻考虑，还是从维稳货币的当务之急来看，目前央行完全没有必要诉诸存准这一效果如此刚猛、信号如此强烈的货币政策工具”。目前货币政策的约束条件，并非基础货币的过度紧缩（市场仍在争议资金面为何超预期地宽松），也并非货币乘数的大幅走低（相比前两次下调存准前，目前的货币政策乘数并未明显降低），因而需要下调存款准备金率来扩大货币供应。

进一步地，即便近期人民币汇率波动率加大，人民币贬值预期也明显走强，但判断外汇占款就此跌入低谷，因而需要下调存准来加以对冲，也是稍显草率的判断。毕竟，中美经济增长的换档才刚刚开始，人民币汇率决定的本源（经济增长前景或者说生产率）并未发生根本变化。因此，除非看到经济经济增速过快下滑，而外汇占款流入规模锐减，才是谈论降准的适宜时点。

一言以蔽之，以人为本的旨归，融资来源的制约，地方债务的治理，注定了本轮城镇化将不再是“大干快上”的城镇化，也不再是仅仅为了托底经济的城镇化。但少了份熨平周期的重负，也许就多了份循序渐进城镇化的从容。进一步地，少了份政府调控的大张大阖，也许就多了份平稳有序促转型的回旋空间！（完）