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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 10:47 BJT

《全球汇市》日圆整理跌幅而欧元小涨，乌克兰相关忧虑渐消退

由于俄罗斯武装力量在边境附近举行军演，且莫斯科威胁称将出手干预以制止乌克兰境内针对俄罗斯族裔的暴力活动，部分人士担心普京不会停止在克里米亚的行动，且可能企图在东部和南部攫取更多领土。

市场人士表示，形势若再度紧张将支撑日圆和瑞郎。

星展银行资深外汇分析师Philip Wee称，美元兑日圆的可能阻力位目前约在102.30日圆。

美元20日均线切入位目前大致位于102.30日圆附近，而100日均线切入位略高于该水平，在102.38日圆左右。

美元兑瑞郎 报0.8729，上周在电子交易平台(EBS)触及两年半低点0.8698，但此后反弹，因为投资者的避险情绪渐消。

美元指数报79.355，小幅弹离上周触及的四个月低点79.268。

投资者将关注今日稍晚出炉的美国消费者物价指数(CPI)和住房市场数据，以寻找美元可能走向的线索。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3931 1.3920 +0.08 +1.35 1.3745

美元/日圆 101.75 101.76 -0.01 -3.37 105.30

欧元/日圆 141.76 141.65 +0.08 -2.05 144.73

美元/瑞郎 0.8726 0.8732 -0.07 -2.26 0.8928

英镑/美元 1.6638 1.6633 +0.03 +0.50 1.6556

美元/加元 1.1051 1.1051 +0.00 +4.06 1.0620

澳元/美元 0.9079 0.9086 -0.08 +1.86 0.8913

新西兰元/美元 0.8559 0.8563 -0.05 +4.30 0.8206

澳元/日圆 92.390 92.460 -0.08 -1.56 93.850

新西兰元/日圆 87.100 87.140 -0.05 +0.80 86.410

英镑/日圆 169.29 169.26 +0.02 -2.89 174.33

澳元/新西兰元 1.0605 1.0605 +0.00 -2.24 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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