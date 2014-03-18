《全球汇市》日圆整理跌幅而欧元小涨，乌克兰相关忧虑渐消退

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
由于俄罗斯武装力量在边境附近举行军演，且莫斯科威胁称将出手干预以制止乌克兰境内针对俄罗斯族裔的暴力活动，部分人士担心普京不会停止在克里米亚的行动，且可能企图在东部和南部攫取更多领土。
市场人士表示，形势若再度紧张将支撑日圆和瑞郎。
星展银行资深外汇分析师Philip Wee称，美元兑日圆的可能阻力位目前约在102.30日圆。
美元20日均线切入位目前大致位于102.30日圆附近，而100日均线切入位略高于该水平，在102.38日圆左右。
美元兑瑞郎 报0.8729，上周在电子交易平台(EBS)触及两年半低点0.8698，但此后反弹，因为投资者的避险情绪渐消。
美元指数报79.355，小幅弹离上周触及的四个月低点79.268。
投资者将关注今日稍晚出炉的美国消费者物价指数(CPI)和住房市场数据，以寻找美元可能走向的线索。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3931 1.3920 +0.08 +1.35 1.3745
美元/日圆 101.75 101.76 -0.01 -3.37 105.30
欧元/日圆 141.76 141.65 +0.08 -2.05 144.73
美元/瑞郎 0.8726 0.8732 -0.07 -2.26 0.8928
英镑/美元 1.6638 1.6633 +0.03 +0.50 1.6556
美元/加元 1.1051 1.1051 +0.00 +4.06 1.0620
澳元/美元 0.9079 0.9086 -0.08 +1.86 0.8913
新西兰元/美元 0.8559 0.8563 -0.05 +4.30 0.8206
澳元/日圆 92.390 92.460 -0.08 -1.56 93.850
新西兰元/日圆 87.100 87.140 -0.05 +0.80 86.410
英镑/日圆 169.29 169.26 +0.02 -2.89 174.33
澳元/新西兰元 1.0605 1.0605 +0.00 -2.24 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/高琦/朱晓军；审校 张涛/杜明霞/张若琪)
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================