《中国人民币有效汇率变动情况表》--3月18日

路透北京3月18日 - 以下为路透为您整理的人民币汇率变动情况一览: 2月人民币实际有效汇率指数开始出现回落。国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，2014年2月人民币实际有效汇率指数环比下降0.479%，至120. 62，脱离上月创下的1994年以来新高，并为去年10月以来首次回落。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 14年2月 1月 13年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 名义有效汇 114.76 115.62 114.21 113.39 112.08 113.22 113.48 113.76 112.83 112.71 111.02 110.11 108.32 107.38 率 实际有效汇 120.62 121.2 118.74 117.57 116.27 117.41 117.06 117.12 116.11 116.11 115.2 114.09 113.59 111.84 率 **中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率** 14年2月 1月 13年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 美元 6.1128 6.1043 6.1160 6.1372 6.1393 6.1588 6.1708 6.1725 6.1718 6.1970 6.2471 6.2743 6.2842 港元 0.788801 0.78694 0.78878 0.79165 0.79178 0.79423 0.79566 0.79578 0.79533 0.79841 0.80471 0.80864 0.81029 百日圆 5.9641 5.8544 5.8995 6.1333 6.2606 6.1972 6.2977 6.1831 6.3292 6.1261 6.3673 6.6062 6.7348 欧元 8.3675 8.3179 8.3757 8.2808 8.3824 8.2087 8.2204 8.0758 8.1382 8.0402 8.1325 8.1326 8.3911 英镑 10.1508 10.0534 10.0143 9.8774 9.8690 9.7439 9.5567 9.3728 9.5508 9.4759 9.5497 9.4630 9.7112 澳元 5.4882 5.4003 5.4863 5.7205 5.8573 5.6929 5.5674 5.6546 5.8211 6.1279 6.4778 6.4866 6.4841 加元 5.5318 5.5919 5.7485 5.8566 5.9179 5.9363 5.9361 5.9280 5.9722 6.0737 6.1252 6.1230 6.2251 林吉特 0.54216 0.54340 0.53284 0.52287 0.51752 0.53098 0.53291 0.51822 0.51164 0.48891 0.49015 0.49679 0.49428 卢布 5.7944 5.5453 5.4018 5.3589 5.2426 5.3252 5.3765 5.3346 5.2555 5.0870 5.0441 4.9375 4.8375 注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com.cn). 2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期,名义有效汇率及实际有效汇率都为100. 3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有 效汇率等于其货币与所有贸易伙伴国货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得到实际有效汇率.(完) (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)