《中国人民币有效汇率变动情况表》--3月18日

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透北京3月18日 - 以下为路透为您整理的人民币汇率变动情况一览: 2月人民币实际有效汇率指数开始出现回落。国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，2014年2月人民币实际有效汇率指数环比下降0.479%，至120. 62，脱离上月创下的1994年以来新高，并为去年10月以来首次回落。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 14年2月 1月 13年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 名义有效汇 114.76 115.62 114.21 113.39 112.08 113.22 113.48 113.76 112.83 112.71 111.02 110.11 108.32 107.38 率 实际有效汇 120.62 121.2 118.74 117.57 116.27 117.41 117.06 117.12 116.11 116.11 115.2 114.09 113.59 111.84 率 **中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率** 14年2月 1月 13年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 美元 6.1128 6.1043 6.1160 6.1372 6.1393 6.1588 6.1708 6.1725 6.1718 6.1970 6.2471 6.2743 6.2842 港元 0.788801 0.78694 0.78878 0.79165 0.79178 0.79423 0.79566 0.79578 0.79533 0.79841 0.80471 0.80864 0.81029 百日圆 5.9641 5.8544 5.8995 6.1333 6.2606 6.1972 6.2977 6.1831 6.3292 6.1261 6.3673 6.6062 6.7348 欧元 8.3675 8.3179 8.3757 8.2808 8.3824 8.2087 8.2204 8.0758 8.1382 8.0402 8.1325 8.1326 8.3911 英镑 10.1508 10.0534 10.0143 9.8774 9.8690 9.7439 9.5567 9.3728 9.5508 9.4759 9.5497 9.4630 9.7112 澳元 5.4882 5.4003 5.4863 5.7205 5.8573 5.6929 5.5674 5.6546 5.8211 6.1279 6.4778 6.4866 6.4841 加元 5.5318 5.5919 5.7485 5.8566 5.9179 5.9363 5.9361 5.9280 5.9722 6.0737 6.1252 6.1230 6.2251 林吉特 0.54216 0.54340 0.53284 0.52287 0.51752 0.53098 0.53291 0.51822 0.51164 0.48891 0.49015 0.49679 0.49428 卢布 5.7944 5.5453 5.4018 5.3589 5.2426 5.3252 5.3765 5.3346 5.2555 5.0870 5.0441 4.9375 4.8375 注：1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com.cn). 2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2010年为基期,名义有效汇率及实际有效汇率都为100. 3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有 效汇率等于其货币与所有贸易伙伴国货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,就可以得到实际有效汇率.(完) (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================