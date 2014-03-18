韩国汇市：韩元兑美元几乎持平，关注FED会议和韩国央行总裁提名听证

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
“市场已经消化了美联储每月削减购债规模100亿美元，到年底最终停止的预期，”大信证券分析师Kim Seung-hyun在给客户的报告中称。
Kim表示，如果美联储本周持续缩减政策，市场不确定性将下降，从而降低市场波动。
市场人士也将关注韩国国会周三对央行总裁提名人选李柱烈的听证会，以寻求韩国未来货币政策的线索。
前央行副总裁李柱烈被部分投资者视为强硬派，国会议员届时将就通胀和家庭债务等主要国内议题向其发问。
3月三年期公债期货 持平于106.02。
0217GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,068.2 1,067.4
日圆/韩元 10.4923/5013 10.4834
韩国公债期货 106.02 106.02
韩国综合股价指数 1,933.40 1,927.53
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼；审校 王兴亚/侯向明)
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================