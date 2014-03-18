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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 11:03 BJT

韩国汇市：韩元兑美元几乎持平，关注FED会议和韩国央行总裁提名听证

“市场已经消化了美联储每月削减购债规模100亿美元，到年底最终停止的预期，”大信证券分析师Kim Seung-hyun在给客户的报告中称。

Kim表示，如果美联储本周持续缩减政策，市场不确定性将下降，从而降低市场波动。

市场人士也将关注韩国国会周三对央行总裁提名人选李柱烈的听证会，以寻求韩国未来货币政策的线索。

前央行副总裁李柱烈被部分投资者视为强硬派，国会议员届时将就通胀和家庭债务等主要国内议题向其发问。

3月三年期公债期货 持平于106.02。

0217GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,068.2 1,067.4

日圆/韩元 10.4923/5013 10.4834

韩国公债期货 106.02 106.02

韩国综合股价指数 1,933.40 1,927.53

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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