更新版 1-新债招标：中国国开行福娃增发债长端偏高，现券调整机构谨慎投标

* 国开行福娃增发债长端定位偏高

* 受现券调整影响，机构投标心态偏谨慎

* 季末资金面的谨慎预期有所抬头 (新增市场评论和更多细节)

路透上海3月18日 - 中国国家开发银行 周二稍早招标的五期固息增发债(市场戏称"福娃债")，中短期品种定位与预期相近，而七年和10年期则定位偏高，现券近两日调整压力渐重，在短期走势不明的情况下，机构投标时心态较谨慎。

交易员并指出，今日公开市场正回购操作量虽保持稳定，但考虑到本周到期量下降以及资金宽松度较此前弱化，市场对资金面的谨慎预期有所抬头，加之一级市场供给仍密集，均对今日新债需求形成抑制。

“今天（现券）收益率又上了，金融债上的更多一些，（国开新债）长的需求还是偏弱，”上海一券商交易员称。

今日新债具体招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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发行量(亿元) 60 70 60 60 60

预测均值 4.53% 5.11% 5.28% 5.43% 5.50%

中标收益率 4.5519% 5.1232% 5.2986% 5.4806% 5.5304%

(加权) (加权)

边际中标收益率 -- 5.1475% -- 5.4968% --

投标倍数 2.17 2.80 2.33 2.27 2.09

上海一银行交易员则谈到，随着季末的临近，市场对短期资金面的担忧也开始增加，为保证安全的资金头寸，这也会暂时影响到机构的配债需求。

银行间市场周二主要回购利率普涨，幅度在20个基点(bp)上下。本周公开市场到期资金明显小于上周，而央行今日仍进行了千亿元正回购操作，资金市场借钱难度有所增加，不过需求仍基本可以满足。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为4.6085%、5.1625%、5.3161%、5.4629%和5.5403%。

具体发行条款如下：

第1-5期增发债

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发行上限 3年：70亿元

1/5/7/10年：60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：3月18日9:30-10:30

7/10年：3月18日9:30-11:10

招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标

1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标

缴款日 3月20日

起息日 3/5/7年：1月14日

1/10年：1月20日

分销期 3月19日-3月20日

上市日 1年：3月24日

3/5/7/10年：3月26日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第1-5期债此前招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --

(加权)

(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%

1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --

(加权)

1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --

(加权)

1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%

(加权) (加权)

2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%

(加权) (加权)

2/18增发中标收益率 4.8473% 5.3646% 5.5421% 5.6480% 5.6856%

(加权) (加权)

2/25增发中标收益率 4.5237% 5.1039% 5.2927% 5.4039% 5.4674%

(加权)

3/4增发中标收益率 4.7050% 5.1193% 5.2883% 5.4210% 5.5023%

(加权) (加权)

3/11增发中标收益率 4.5100% 5.1510% 5.3408% 5.5023% 5.5586%