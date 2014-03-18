更新版 1-新债招标：中国国开行福娃增发债长端偏高，现券调整机构谨慎投标

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
* 国开行福娃增发债长端定位偏高
* 受现券调整影响，机构投标心态偏谨慎
* 季末资金面的谨慎预期有所抬头 (新增市场评论和更多细节)
路透上海3月18日 - 中国国家开发银行 周二稍早招标的五期固息增发债(市场戏称"福娃债")，中短期品种定位与预期相近，而七年和10年期则定位偏高，现券近两日调整压力渐重，在短期走势不明的情况下，机构投标时心态较谨慎。
交易员并指出，今日公开市场正回购操作量虽保持稳定，但考虑到本周到期量下降以及资金宽松度较此前弱化，市场对资金面的谨慎预期有所抬头，加之一级市场供给仍密集，均对今日新债需求形成抑制。
“今天（现券）收益率又上了，金融债上的更多一些，（国开新债）长的需求还是偏弱，”上海一券商交易员称。
今日新债具体招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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发行量(亿元) 60 70 60 60 60
预测均值 4.53% 5.11% 5.28% 5.43% 5.50%
中标收益率 4.5519% 5.1232% 5.2986% 5.4806% 5.5304%
(加权) (加权)
边际中标收益率 -- 5.1475% -- 5.4968% --
投标倍数 2.17 2.80 2.33 2.27 2.09
上海一银行交易员则谈到，随着季末的临近，市场对短期资金面的担忧也开始增加，为保证安全的资金头寸，这也会暂时影响到机构的配债需求。
银行间市场周二主要回购利率普涨，幅度在20个基点(bp)上下。本周公开市场到期资金明显小于上周，而央行今日仍进行了千亿元正回购操作，资金市场借钱难度有所增加，不过需求仍基本可以满足。
银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为4.6085%、5.1625%、5.3161%、5.4629%和5.5403%。
具体发行条款如下：
第1-5期增发债
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发行上限 3年：70亿元
1/5/7/10年：60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：3月18日9:30-10:30
7/10年：3月18日9:30-11:10
招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标
1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标
缴款日 3月20日
起息日 3/5/7年：1月14日
1/10年：1月20日
分销期 3月19日-3月20日
上市日 1年：3月24日
3/5/7/10年：3月26日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第1-5期债此前招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --
(加权)
(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%
1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --
(加权)
1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --
(加权)
1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%
(加权) (加权)
2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%
(加权) (加权)
2/18增发中标收益率 4.8473% 5.3646% 5.5421% 5.6480% 5.6856%
(加权) (加权)
2/25增发中标收益率 4.5237% 5.1039% 5.2927% 5.4039% 5.4674%
(加权)
3/4增发中标收益率 4.7050% 5.1193% 5.2883% 5.4210% 5.5023%
(加权) (加权)
3/11增发中标收益率 4.5100% 5.1510% 5.3408% 5.5023% 5.5586%
(加权) (加权) (完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================