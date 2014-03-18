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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 10:58 BJT

《技术分析》LME期铜完成一波反弹，倾向回头下探6,376美元

(本文作者王涛为路透商品和能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

路透新加坡3月18日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜 倾向朝3月12日低点6,376.25美元下跌，因为从这个低点展开的一波反弹或许已经完成。

这次反弹呈现三波浪形式，显示之前的下行趋势或许终将恢复。实际上，下行趋势可能已经继续，因铜价已两度挑战6,544美元阻力失利，这个阻力位是由3月5日高点7,085.75美元跌至6,376.25美元的23.6%费波纳奇回档位。

若升破6,544美元，将有机会升向38.2%回档位6,647美元。

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here (完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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