《交易视点》中国延续宽资金、紧存款格局对债市负面影响--中金

路透北京3月18日 - 中国大型投行--中金公司发布深度研究报告认为，余额宝等对存款争夺趋于白热化，存款稳定性较差，经济放缓及外汇干预导致外汇占款增量下降，银行控制非标增长等导致今年以来的存款减少因素仍没有变化。

而且存款的成本可能因为存款利率市场化以及活期存款转为基金对银行的同业存款而升高，银行2014年对债券的配置需求仍不会十分乐观。

**事件**

2月份以来，资金面持续宽松，1天回购利率跌破2%，7天回购利率跌破2.5%，货币市场资金到了泛滥的程度。

但即便是在如此宽松的资金环境下，银行仍表示负债成本持续上升、投资债券的需求依然不强，银行的贷款利率还在不断上浮。货币市场资金宽松并没有有效的向实体传导，投资者对此表示困惑。

在我们看来，目前金融体系的格局是“宽资金、紧存款”的局面，是因为缺存款而不是缺超储导致了银行资产投放受到更多的约束。我们将详细分析其成因及影响。

**内容**

一、 我们过去提到，存款是判断债市走向的关键因素。

我们在去年11月25日的利率策略周报《存款仍是判断债市走向的关键因素》中提到，“从历史数据的观测来看，银行存款的增长确实与银行投资债券的增量存在着较为明显的相关性。

2013年下半年，银行的存款增长开始放缓，存款的成本也有所抬升，导致了债券配置需求较弱以及债券收益率大幅上升。

几个主要因素包括：外汇占款增长减少、财政存款超季节性上升、买入返售模式的非标扩张速度放慢导致所创造的存款也相应减少。

除了总量的放缓，存款的结构上也出现分化。股份制银行已经超过大型国有银行。这是历年来首次出现这种情况。大型国有银行存款增长乏力导致了其对债券配置需求也比较疲弱。”

“由于银行对存款的争夺趋于白热化，存款的稳定性较差，而且存款的成本可能因为存款利率市场化以及活期存款转为基金对银行的同业存款而升高，银行2014年对债券的配置需求仍不会十分乐观。”

二、 年初以来，导致存款减少的因素仍没有变化。

今年1、2月份，银行存款增长乏力，无论国有银行、股份制银行、区域中小银行的存款增速都延续了去年下半年的放缓势头。国有银行存款的放缓更为明显，前两个月存款出现了负增长，这在以往还是头一次。

今年头两个月存款的增长的放缓，主要的因素与去年基本类似：

（1）以余额宝为代表的类现金理财产品继续分流银行的存款。如果观察居民储蓄存款，其增速在今年前两个月降至个位数，显示居民投资余额宝等类现金理财产品的规模快速上升。

余额宝去年6月份启动，到去年年底，规模为1800亿，而今年头两个月，其规模进一步上升至超过5000亿，呈现几何级数的速度上升，从边际上来看，对银行存款分流的影响很大。

（2）央行干预以及经济恶化导致外汇占款增量下降。今年1月份，金融机构外汇占款增加4400多亿，处于较高水平，显示热钱套利规模较大。

但进入2月份，央行可能对外汇市场进行了一定程度的干预，人民币汇率出现贬值，而且贬值幅度不小，把去年下半年的升值幅度尽数抹去。

而且，由于经济形势恶化，海外资金对中国的信心也有所减少，因此在金融市场出现了资金流出，EPFR的统计数据显示了这一点。

以往EPFR统计的资金流向与外汇占款有较明显的相关性。2月份外汇占款较1月份有明显减少，只有1000多亿的水平。

（3）前两月财政存款的增量仍较高。去年下半年，财政存款的增量持续超过季节性，导致财政存款起到了较为明显的回笼作用，主要是去年土地出让金规模较大。

今年前两个月来看，一二线城市的土地出让金规模还维持在高位，也对财政存款的上升起到一定推升作用，另外公共财政支出增速低于收入增速也使得财政存款增加较快。

（4）银行控制非标增长，导致相应的存款派生减少。由于央行和银监会加强对非标业务的监管，且未来将出台打击非标的政策，银行在目前阶段有意压缩非标业务的规模，等待政策的明朗。

从社融的委托贷款和信托贷款增量来看，2月份明显萎缩，而这两个分项直接对应着非标的增长。由于非标是类贷款业务，其本身也能派生存款，因此非标放缓直接导致存款增长的放缓。

从历史数据来看，非标增速与股份制银行的存款增速之间的相关性高于其贷款与存款之间的相关性。(完)