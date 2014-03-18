《WASIK专栏》别光盯着指数基金，有时候广撒网才能多捕鱼

**一网打尽**

如果资产级别投资法有所谓的主轴，那就是无视流行--不论当红的是某个基金还是某支股票--而是坚持在整个股债领域中雨露均沾的投资法。

假设有不同的基金能符合你的风险胃纳，而且又能打败通胀，那么就在各个资产级别找到最佳基金，把它们通通纳进来就对了。

前述我所提到的DFA基金就是个好工具，但那要透过顾问才能买到。你可以在iShares、SPDR或Vanguard Groups寻找可比基金。

Servo Management的Eric Nelson为客户引介资产级别投资法。他选择的大多是被动型标的，但每种投资组合都是量身打造。

这种策略有部分是持有表现暂时欠佳的基金，比如新兴市场或者市值大、涨不太动的牛皮股。这种作法可以降低风险，因为你的持仓并没有过度集中在市场上最高价的股票。

Nelson估算，到2月为止，这样的投资级别操作方法在过去10年每年报酬率约有8%。相比之下，主动管理式投资法的报酬率为6%；而一种在热门及冷门板块之间来回操作的“战术型”操作策略的报酬率为7%。

“资产级别投资法是针对你想达成的目标，”Nelson说。“买进积极管理型基金并没有好处。”

这种投资策略的另一个关键是确认自身想承受的风险是什么。投资小型企业寻求高回报，相对地，短线风险就会更高。这就是为什么要进行多元投资。藉由投资不同的股票与债券，Nelson的资产级别投资组合在2008年仅亏损22%，低于主动型投资组合的32%。

想要进行这样的操作策略，可能得找个顾问为你建立一套低成本的被动型基金组合，或者你也可以从Betterment、Wealthfront.com、folioinvesting.com等网站上找寻一套已经搭配好的组合。最重要的是务必确认你撒出的网子够广，能一网打尽全球大中小型企业的股票以及美国公债、公司债、新兴市场债。(完) (译文审校 龚芳/石冠兰/艾茂林)