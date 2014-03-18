《WASIK专栏》别光盯着指数基金，有时候广撒网才能多捕鱼

《技术解析》LME期铜有可能回探每吨5,629美元支撑位
路透新加坡4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能回探每吨5,629美元支撑位，因其可能已经完成由该障碍位引发的反弹。
**一网打尽**
如果资产级别投资法有所谓的主轴，那就是无视流行--不论当红的是某个基金还是某支股票--而是坚持在整个股债领域中雨露均沾的投资法。
假设有不同的基金能符合你的风险胃纳，而且又能打败通胀，那么就在各个资产级别找到最佳基金，把它们通通纳进来就对了。
前述我所提到的DFA基金就是个好工具，但那要透过顾问才能买到。你可以在iShares、SPDR或Vanguard Groups寻找可比基金。
Servo Management的Eric Nelson为客户引介资产级别投资法。他选择的大多是被动型标的，但每种投资组合都是量身打造。
这种策略有部分是持有表现暂时欠佳的基金，比如新兴市场或者市值大、涨不太动的牛皮股。这种作法可以降低风险，因为你的持仓并没有过度集中在市场上最高价的股票。
Nelson估算，到2月为止，这样的投资级别操作方法在过去10年每年报酬率约有8%。相比之下，主动管理式投资法的报酬率为6%；而一种在热门及冷门板块之间来回操作的“战术型”操作策略的报酬率为7%。
“资产级别投资法是针对你想达成的目标，”Nelson说。“买进积极管理型基金并没有好处。”
这种投资策略的另一个关键是确认自身想承受的风险是什么。投资小型企业寻求高回报，相对地，短线风险就会更高。这就是为什么要进行多元投资。藉由投资不同的股票与债券，Nelson的资产级别投资组合在2008年仅亏损22%，低于主动型投资组合的32%。
想要进行这样的操作策略，可能得找个顾问为你建立一套低成本的被动型基金组合，或者你也可以从Betterment、Wealthfront.com、folioinvesting.com等网站上找寻一套已经搭配好的组合。最重要的是务必确认你撒出的网子够广，能一网打尽全球大中小型企业的股票以及美国公债、公司债、新兴市场债。(完) (译文审校 龚芳/石冠兰/艾茂林)
路透新加坡4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能回探每吨5,629美元支撑位，因其可能已经完成由该障碍位引发的反弹。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================