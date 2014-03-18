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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 14:28 BJT

《HOME专栏》铜市今年剧本推倒重来，需求面撼动供给的主角地位

**需求动力**

在我们等着看中国的铜“出口”如何展开之际，其他因素也在发挥作用，减缓下跌动能。

首先，铜价突破了长期维持的每吨6,900-7,500美元区间，已经刺激工业用户的远期买盘。

特别是欧洲用户持续利用铜价下跌及欧元/美元汇率有利的双重良机，锁住价格，最远锁定到2018年。

铜价近日大跌的另一个直接影响，将是铜市的废铜部分。废铜贸易对价格极为敏感，部分原因在于多数交易通常没有安排对冲避险。

因此，当出现像最近这样的剧烈价格走势时，往往导致废铜贸易商暂缓供货，不仅会影响加工厂商取得原料，在原料中混合废铜的制造业也会受到波及。

而结果便是推升制造业者的精炼铜需求。

最后一个变数则是，中国当局可能进场囤货。

外界认为，中国国家物资储备局(国储局)一直在考虑加大收购铜，甚至在上周市场变动前便在考虑。

铜价跌破7,000美元，对于国储局的吸引力，就像对欧洲用户一样强烈，不过如果国储局真的决定行动，应该会设法悄悄进行。

以上这些支撑因素并不代表铜价不会进一步下跌。空方仍然处于主导地位，而且仍在强化技术面动能讯号，其中少不了那些协助引发这波跌势的中国空方。

但在铜市的需求面，现在已经有一些强力的稳定价格因素开始作用。

当然，这便彻底改写原本预期一切全看供应面的铜市剧本了。(完) (审校 艾茂林/高琦)
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