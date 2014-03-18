《HOME专栏》铜市今年剧本推倒重来，需求面撼动供给的主角地位

《技术解析》LME期铜有可能回探每吨5,629美元支撑位
路透新加坡4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能回探每吨5,629美元支撑位，因其可能已经完成由该障碍位引发的反弹。
**需求动力**
在我们等着看中国的铜“出口”如何展开之际，其他因素也在发挥作用，减缓下跌动能。
首先，铜价突破了长期维持的每吨6,900-7,500美元区间，已经刺激工业用户的远期买盘。
特别是欧洲用户持续利用铜价下跌及欧元/美元汇率有利的双重良机，锁住价格，最远锁定到2018年。
铜价近日大跌的另一个直接影响，将是铜市的废铜部分。废铜贸易对价格极为敏感，部分原因在于多数交易通常没有安排对冲避险。
因此，当出现像最近这样的剧烈价格走势时，往往导致废铜贸易商暂缓供货，不仅会影响加工厂商取得原料，在原料中混合废铜的制造业也会受到波及。
而结果便是推升制造业者的精炼铜需求。
最后一个变数则是，中国当局可能进场囤货。
外界认为，中国国家物资储备局(国储局)一直在考虑加大收购铜，甚至在上周市场变动前便在考虑。
铜价跌破7,000美元，对于国储局的吸引力，就像对欧洲用户一样强烈，不过如果国储局真的决定行动，应该会设法悄悄进行。
以上这些支撑因素并不代表铜价不会进一步下跌。空方仍然处于主导地位，而且仍在强化技术面动能讯号，其中少不了那些协助引发这波跌势的中国空方。
但在铜市的需求面，现在已经有一些强力的稳定价格因素开始作用。
当然，这便彻底改写原本预期一切全看供应面的铜市剧本了。(完) (审校 艾茂林/高琦)
路透新加坡4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能回探每吨5,629美元支撑位，因其可能已经完成由该障碍位引发的反弹。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================