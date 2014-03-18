《热点透视》市场调整尚未结束，但黄金不会重现鼎盛时期涨势

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell； 编译 李爽
路透伦敦3月17日 - 重要的恐惧指标在上升。黄金升至每盎司1,383美元的六个月高点。而随着市场对乌克兰局势、中国和新兴经济体形势以及全球经济成长感到愈发不安，股市和商品市场可能出现更严重的下跌。黄金或许仍会再涨点儿，但其涨势恐很快就会显示出毫不稳固。
这种疑虑始自乌克兰。俄罗斯股市今年迄今大跌17%，因投资者选择退出。在亚洲，中国整体疲软的经济数据也激发对经济下滑的担忧，而中国周六扩大人民币汇率波幅的外汇政策或许进一步打压人民币贬值。在欧洲进口需求仍疲弱之际，人民币贬值会加剧对其他新兴国家国家竞争力的担忧。
对新兴国家的信心转变意味深远。首先，新兴国家疑虑推升发达国家市场上升。目前，新兴国家经济成长趋弱产生的全球性不利影响开始冲击发达国家。上周发达国家市场摇摆不定可能预示着后市更大跌幅。
在日本，这种疑虑让决策层使日圆贬值并提振股市的努力徒劳无功。日本投资者在形势不利时期转向国内债市。日圆已冲高，日经指数跌至一个月低点。日本已然令人失望的经济可能再度受创。
西方国家股市看似也非常不稳。欧洲股市在过去两周下跌，但STOXX Europe 600指数以未来12个月的获利计算的市盈率为14倍，超过11.9倍的10年均值。不过，欧洲经济成长非常缓慢，对获利构成威胁。美国标普500指数在3月7日创下纪录新高，但此后即走势震荡。
全球经济疲势和市场担忧目前看似利多黄金、日圆、瑞郎和避险债券。不过黄金不会再次迎来鼎盛时期。美国经济数据还不算糟糕。即便全球市场回落，美联储似乎不愿放慢缩减资产购买速度。
短期来看，这利空风险资产。长期而言，这意味着美元将上涨，利空黄金。即便是黄金，也不是长期无虞。(完) (译文审校 田建华)
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路透新加坡4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能回探每吨5,629美元支撑位，因其可能已经完成由该障碍位引发的反弹。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。