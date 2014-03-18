《交易视点》中国转债市场转向中性，宜择券埋伏--中金

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透北京3月18日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略双周报认为，随着市场的调整，其谨慎观点开始向中性回归。市场还难以形成明确上涨逻辑，股市仍有较大不确定性，加上纯债市场推动力在二季度也可能边际减弱，超配价值还不明显。
在保持偏中性仓位下择券埋伏可能是较好的选择。重点关注品种仍是平安、隧道、电力、重工等。小券中的华天、久立、中鼎、同仁、海直可以少量埋伏。
**转债近期表现抗跌性，溢价率提升**
转债近期开始表现出一定的抗跌性，溢价率水平出现提升，如何理解？
我们的看法是：1、正股调整中溢价率上升是自然现象；2、货币市场流动性宽松，及债底支撑；3、供求关系偏正面；4、股市风险有所释放后减持意愿降低。
**股市主板预计仍呈现震荡市格局**
股市方面，上周表现与此前谨慎的预判较为一致。近期经济增长、流动性、风险偏好几方面风险叠加冲击股市。
随着股市的调整，市场已经反应了不少利空信息，我们的看法暂时向中性回归。
但市场风险偏好仍会偏低，人民币汇率变动、IPO重启、信用风险等诸多风险点仍存，市场难以形成明显反弹的逻辑，不建议激进。
展望后市，不破不立的困扰下，主板预计仍呈现震荡市格局。近期政策落地速度较快，不甘寂寞的资金仍会长期关注改革和转型主题性机会，保增长潜在受益股可能开始受到一些关注。
**未来一段时间影响转债市场事件**
未来一段时间可能影响转债市场的其他事件还包括：1、个券业绩表现；
2、优先股可能推出，给银行、电力等带来幅度有限的交易性机会；3、保增长可能的受益标的，隧道等可能是潜在受益者；
4、人民币波动和大宗商品下跌，对南山（铝价）、齐翔（天然胶下跌，丁二烯盈利下降）等偏利空，对中鼎或许偏正面（海外业务和橡胶价格）。
**谨慎观点开始向中性回归**
总体来看，我们在2月17日提出《有花堪折仍须折》，目前随着市场的调整，我们的谨慎观点开始向中性回归。
由于资金面宽松（至少目前）、转债供求稳定，市场调整潜在调整空间有限，股市仍是最大风险点。
不过，反过来，市场还难以形成明确的上涨逻辑，股市仍有较大不确定性，加上纯债市场推动力在二季度也可能边际减弱，超配价值还不明显。在保持偏中性仓位下择券埋伏可能是较好的选择。
个券方面，我们重点关注的品种仍是平安、隧道、电力、重工等。小券中的华天、久立、中鼎、同仁、海直可以少量埋伏。
我们在1月下半月推荐小盘转债的逻辑就在于IPO的空窗期。这一逻辑在两会结束后已经不成立，而且小转债品种流动性不足在下跌过程中表现得一览无余，建议重回低价埋伏策略。
大盘中的石化转债预计还有交易性机会，维持之前《中枢上移与将至的魔咒》中的判断。民生、中行仍是相对不错的纯债替代品。而南山、博汇等民企且靠债底支撑的转债不建议因其到期收益率高而介入。
**热点个券点评**
平安转债：年报业绩符合预期。短期接近面值目标价，转为关注低吸机会，中长期仍看好；隧道转债：为何要继续关注？
理由在于国企改革概念、保增长预期和订单充足；徐工转债：受益于热炒克拉运河概念。
转债受较高到期收益率支撑，但正股缺少上涨空间，转债趋势性不明显。
久立转债：上市定位基本符合预期（预期上限），小盘特色转债且绝对价位较低，转债基金等建议积极在上市初期收集筹码。(完)
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路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================