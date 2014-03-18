《交易视点》中国转债市场转向中性，宜择券埋伏--中金

路透北京3月18日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略双周报认为，随着市场的调整，其谨慎观点开始向中性回归。市场还难以形成明确上涨逻辑，股市仍有较大不确定性，加上纯债市场推动力在二季度也可能边际减弱，超配价值还不明显。

在保持偏中性仓位下择券埋伏可能是较好的选择。重点关注品种仍是平安、隧道、电力、重工等。小券中的华天、久立、中鼎、同仁、海直可以少量埋伏。

**转债近期表现抗跌性，溢价率提升**

转债近期开始表现出一定的抗跌性，溢价率水平出现提升，如何理解？

我们的看法是：1、正股调整中溢价率上升是自然现象；2、货币市场流动性宽松，及债底支撑；3、供求关系偏正面；4、股市风险有所释放后减持意愿降低。

**股市主板预计仍呈现震荡市格局**

股市方面，上周表现与此前谨慎的预判较为一致。近期经济增长、流动性、风险偏好几方面风险叠加冲击股市。

随着股市的调整，市场已经反应了不少利空信息，我们的看法暂时向中性回归。

但市场风险偏好仍会偏低，人民币汇率变动、IPO重启、信用风险等诸多风险点仍存，市场难以形成明显反弹的逻辑，不建议激进。

展望后市，不破不立的困扰下，主板预计仍呈现震荡市格局。近期政策落地速度较快，不甘寂寞的资金仍会长期关注改革和转型主题性机会，保增长潜在受益股可能开始受到一些关注。

**未来一段时间影响转债市场事件**

未来一段时间可能影响转债市场的其他事件还包括：1、个券业绩表现；

2、优先股可能推出，给银行、电力等带来幅度有限的交易性机会；3、保增长可能的受益标的，隧道等可能是潜在受益者；

4、人民币波动和大宗商品下跌，对南山（铝价）、齐翔（天然胶下跌，丁二烯盈利下降）等偏利空，对中鼎或许偏正面（海外业务和橡胶价格）。

**谨慎观点开始向中性回归**

总体来看，我们在2月17日提出《有花堪折仍须折》，目前随着市场的调整，我们的谨慎观点开始向中性回归。

由于资金面宽松（至少目前）、转债供求稳定，市场调整潜在调整空间有限，股市仍是最大风险点。

不过，反过来，市场还难以形成明确的上涨逻辑，股市仍有较大不确定性，加上纯债市场推动力在二季度也可能边际减弱，超配价值还不明显。在保持偏中性仓位下择券埋伏可能是较好的选择。

个券方面，我们重点关注的品种仍是平安、隧道、电力、重工等。小券中的华天、久立、中鼎、同仁、海直可以少量埋伏。

我们在1月下半月推荐小盘转债的逻辑就在于IPO的空窗期。这一逻辑在两会结束后已经不成立，而且小转债品种流动性不足在下跌过程中表现得一览无余，建议重回低价埋伏策略。

大盘中的石化转债预计还有交易性机会，维持之前《中枢上移与将至的魔咒》中的判断。民生、中行仍是相对不错的纯债替代品。而南山、博汇等民企且靠债底支撑的转债不建议因其到期收益率高而介入。

**热点个券点评**

平安转债：年报业绩符合预期。短期接近面值目标价，转为关注低吸机会，中长期仍看好；隧道转债：为何要继续关注？

理由在于国企改革概念、保增长预期和订单充足；徐工转债：受益于热炒克拉运河概念。

转债受较高到期收益率支撑，但正股缺少上涨空间，转债趋势性不明显。

久立转债：上市定位基本符合预期（预期上限），小盘特色转债且绝对价位较低，转债基金等建议积极在上市初期收集筹码。(完)