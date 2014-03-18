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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 11:38 BJT

马航事件：中国开始在本国领域搜寻失联飞机--新华

路透北京3月18日 - 新华社周二援引中国驻马来西亚大使黄惠康的话报导称，中国已开始在本国领域搜寻马航失联飞机。(完)
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