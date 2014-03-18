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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 11:30 BJT

路透基点：苏州高新区改造棚户区项目取得39.5亿元人民币银团贷款

路透香港3月17日 - 汤森路透旗下基点报导，苏州日报3月6日称，苏州高新区城乡一体化建设发展公司与三家银行组成的银团，完成一笔39.5亿元人民币(6.41亿美元)贷款签约。

这三家银行为中国农业银行苏州分行、北京银行南京分行及国家开发银行苏州分行。签约仪式于3月5日举行。

根据苏州高新区(SND)官网，贷款是用于一项棚户区改造项目。SND制定了总投资271.71亿元人民币的2013-2017年棚户区改造规划。目前正在实施的一期项目投资总额约50亿元人民币。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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