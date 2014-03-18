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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 11:58 BJT

路透基点：七家银行为巨人网络私有化提供8.5亿美元贷款融资--RLPC

路透香港3月18日 - 据巨人网络集团有限公司的公告，有七家银行为其私有化交易提供8.5亿美元贷款融资。巨人网络是在美国上市的中国网络游戏开发商和运营商，目前已达成规模30亿美元的私有化协议。

这七家银行是中国民生银行、法国巴黎银行、瑞信、德意志银行、高盛、工银国际和摩根大通。

民生银行在香港联交所公告称，其承贷1.825亿美元。

消息人士称，工行承贷2.05亿美元，法巴银行承贷1.07亿美元，其余银行每家承贷8,900万美元。

消息人士称，贷款协议预计将在下周进入一般银团联贷阶段后签署。

这笔五年期贷款的平均年限为3.5年。贷款定价视杠杆比率而定。如果杠杆比率高于两倍，初始贷款利率将为较LIBOR加码450基点。

据民生银行公告，借款方是Giant Merger Ltd，其股权作质押，Giant Investment Ltd提供担保。提款后，巨人网络集团和Giant Interactive (HK) Ltd提供担保和股权质押。

此为在美上市中国企业规模第二大的私有化交易，周一签订了最终协议。此前公司董事会主席史玉柱、霸菱亚洲投资和弘毅资本将收购价从去年11月提出的每股11.75美元上调至12美元。

据公司公告，截至合并协议签署前，买方财团成员共计持有巨人49.3%的股票。(完)

(编译 白云; 审校 高琦)
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