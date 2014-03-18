路透基点：七家银行为巨人网络私有化提供8.5亿美元贷款融资--RLPC

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透香港3月18日 - 据巨人网络集团有限公司的公告，有七家银行为其私有化交易提供8.5亿美元贷款融资。巨人网络是在美国上市的中国网络游戏开发商和运营商，目前已达成规模30亿美元的私有化协议。
这七家银行是中国民生银行、法国巴黎银行、瑞信、德意志银行、高盛、工银国际和摩根大通。
民生银行在香港联交所公告称，其承贷1.825亿美元。
消息人士称，工行承贷2.05亿美元，法巴银行承贷1.07亿美元，其余银行每家承贷8,900万美元。
消息人士称，贷款协议预计将在下周进入一般银团联贷阶段后签署。
这笔五年期贷款的平均年限为3.5年。贷款定价视杠杆比率而定。如果杠杆比率高于两倍，初始贷款利率将为较LIBOR加码450基点。
据民生银行公告，借款方是Giant Merger Ltd，其股权作质押，Giant Investment Ltd提供担保。提款后，巨人网络集团和Giant Interactive (HK) Ltd提供担保和股权质押。
此为在美上市中国企业规模第二大的私有化交易，周一签订了最终协议。此前公司董事会主席史玉柱、霸菱亚洲投资和弘毅资本将收购价从去年11月提出的每股11.75美元上调至12美元。
据公司公告，截至合并协议签署前，买方财团成员共计持有巨人49.3%的股票。(完)
(编译 白云; 审校 高琦)
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================