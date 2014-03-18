《交易视点》短期内离岸中高等级债配置价值进一步提升--中信证券

路透北京3月18日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，近期国内企业信用风险存在陆续暴露的可能性，而国内经济增速下滑、房地产市场面临的下行压力加大也都将制约低等级债券，特别是房地产债券的表现。

从规避信用风险及以美元计价的收益率水平仍具吸引力等方面考虑，短期内中高等级债券的配置价值进一步提升。

**央行扩大人民币交易价浮动区间**

3月15日，人民银行发布2014年第5号公告，“自2014年3月17日起，银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动”。

这是自2012年4月扩大汇率浮动区间至1%以后，人民银行再一次向前推进人民币汇率市场化改革。

央行在当前时点主动放大汇率波幅实际上也是对当前人民币汇率水平的认可，这可能也意味着央行主动干预汇率操作将暂告一段落，未来人民币汇率将呈双向波动走势。

长期看，汇率市场化改革有利于提升境外市场人民币接受度，利好离岸人民币市场发展。

**一季度离岸人民币债券发行规模创新高**

今年以来，离岸人民币债券发行量达到567亿元，创下2010年7月离岸人民币债市实质启动以来的新高。

从信用资质看，一季度新券主要以中高评级债券为主，IG债券占比达到40.5%，较去年全年IG债券16.1%的占比有显着提高。

另外，未评级债券占比达到47%，信用资质优良而未评级的国企发行人，如中国平安、北大方正、东方航空等，也都在一季度发行了点心债。

**市场研判和投资策略**

继续推荐加大中高等级债券配置力度。除了上期报告提及的避险情绪降低利率风险、IG债券较HY债券更具抗跌性以外，我们认为，近期国内企业信用风险存在陆续暴露的可能性，而国内经济增速下滑、房地产市场面临的下行压力加大也都将制约低等级债券，特别是房地产债券的表现。

因此，从规避信用风险及以美元计价的收益率水平仍具吸引力等方面考虑，短期内中高等级债券的配置价值进一步提升。

**雅居乐地产信用分析**

该公司的优势包括：一是广东省大型房地产开发商之一，土地储备雄厚，土地成本较低；二是雅居乐侧重旅游地产项目，在旅游地产项目上具有较高的知名度和成熟的运作模式。

需要关注的因素：土地储备结构不合理，土地主要集中在华南地区及旅游城市，但在国内一二线城市的土地储备偏低；盈利能力逐年下滑，而偿债压力不断加大。

此外，该公司家族式民营企业背景，对该公司的信用资质也有一定的负面影响。综合考虑，雅居乐地产的中信内部评级为D2级别，相当于国内外部评级的AA级别。(完)