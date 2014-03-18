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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 11:36 BJT

中国期货：热轧卷板期货周五上市，期市钢铁产业链再添新成员

路透上海3月18日 - 上海期货交易所周一晚间发布通知称，热轧卷板期货合约将于周五(21日)起开始交易。这意味着继螺纹钢、线材、焦炭、焦煤和铁矿石之后，中国钢铁产业链期货家族又将增添一重要成员。

上期所通知显示，热轧卷板期货合约上市交易保证金收取比例暂定为合约价值的6%；涨跌停板幅度暂定为4%。挂盘当日涨跌停板幅度暂定为涨跌停板幅度的两倍。新合约的挂盘基准价由交易所在合约挂盘上市前一交易日公布。

通知并称，热轧卷板期货合约交易手续费暂定为成交金额的万分之零点八，当日平今仓免收交易手续费。

热轧卷板是钢材的主要品种，被广泛运用于建筑、机械制造等行业。中国是全球最大的热轧卷板生产国和消费国。(完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
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