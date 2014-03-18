《热点透视》实质利率才是新兴市场真正风险所在

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee

路透新加坡3月18日 - 今年新兴市场真正要命的风险在于，实质利率急速上升。

全球资本的低息时代行将结束，资金成本已有所上升。然而发达经济体和中国的需求还不够强劲，无法带来制造业者、服务业者和大宗商品供应商所期盼的物价上涨。

对企业来说，实质利率就是债券收益率和生产者物价(PPI)变动幅度之差。以此衡量，新兴市场利率现已经大大高于2010年至2012年期间。

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这一点关系重大，因为实质利率对投资信心影响颇大。在2009年全球金融危机后，新兴市场债券收益率和PPI变动幅度之间的差距扩大至8个百分点。对亚洲和拉美主要经济体的投资也锐减6%。西方经济体的量化宽松政策推动实质利率在2010年跌破零水准，对新兴市场的民间投资也随即放大了20%。

现在，随着实质利率再次攀升，对亚洲和拉美市场的民间投资是不是还能达到每年6万亿(兆)美元左右，就有点说不好了。将这两个地区12个主要经济体的2013年实际资本成本进行简单平均，得到的结果为5%，较2011年时的-1%已经上升不少。如果债券收益率继续上升而PPI保持疲软，投资新兴市场的获利空间就会进一步缩小。

对于正在努力摆脱长期停滞的全球经济而言，这是个糟糕的消息。西方经济体的企业投资热情几乎没有重燃的迹象。民间消费也陷于迟滞。新兴市场对全球需求的贡献下降，不利于全球需求的复苏。

如果新兴市场降息，威胁或许会降低。但由于经济和政治风险的上升，收益下降可能并不为投资者所接受。另一种办法是富裕国家开始增加进口，提高进口支出。如果真是这样，发展中国家的企业实际资本成本将会下降。不过，就目前来说，这种希望渺茫。(完)