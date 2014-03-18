《热点透视》实质利率才是新兴市场真正风险所在

《技术解析》LME期铜有可能回探每吨5,629美元支撑位
路透新加坡4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能回探每吨5,629美元支撑位，因其可能已经完成由该障碍位引发的反弹。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee
路透新加坡3月18日 - 今年新兴市场真正要命的风险在于，实质利率急速上升。
全球资本的低息时代行将结束，资金成本已有所上升。然而发达经济体和中国的需求还不够强劲，无法带来制造业者、服务业者和大宗商品供应商所期盼的物价上涨。
对企业来说，实质利率就是债券收益率和生产者物价(PPI)变动幅度之差。以此衡量，新兴市场利率现已经大大高于2010年至2012年期间。
浏览量化宽松政策退出对新兴市场资本成本的影响图表，请点选
这一点关系重大，因为实质利率对投资信心影响颇大。在2009年全球金融危机后，新兴市场债券收益率和PPI变动幅度之间的差距扩大至8个百分点。对亚洲和拉美主要经济体的投资也锐减6%。西方经济体的量化宽松政策推动实质利率在2010年跌破零水准，对新兴市场的民间投资也随即放大了20%。
现在，随着实质利率再次攀升，对亚洲和拉美市场的民间投资是不是还能达到每年6万亿(兆)美元左右，就有点说不好了。将这两个地区12个主要经济体的2013年实际资本成本进行简单平均，得到的结果为5%，较2011年时的-1%已经上升不少。如果债券收益率继续上升而PPI保持疲软，投资新兴市场的获利空间就会进一步缩小。
对于正在努力摆脱长期停滞的全球经济而言，这是个糟糕的消息。西方经济体的企业投资热情几乎没有重燃的迹象。民间消费也陷于迟滞。新兴市场对全球需求的贡献下降，不利于全球需求的复苏。
如果新兴市场降息，威胁或许会降低。但由于经济和政治风险的上升，收益下降可能并不为投资者所接受。另一种办法是富裕国家开始增加进口，提高进口支出。如果真是这样，发展中国家的企业实际资本成本将会下降。不过，就目前来说，这种希望渺茫。(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
路透新加坡4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能回探每吨5,629美元支撑位，因其可能已经完成由该障碍位引发的反弹。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================