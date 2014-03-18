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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 11:47 BJT

《汇市简讯》美元指数下看关键支撑位79.00

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* 昨日呈十字星格局，亚洲盘略下滑，亚股上扬，日经指数上涨1%

* 5日、10日和20日移动均线下移， 波林格区间扩大

* 目标位在79.00

* 美元和风险的关联短线已经打破

* 海外市场交投区间低点79.28和高点79.55分别为首道支撑和阻力

* 图表：link.reuters.com/cav67v andrew.m.spencer@thomsonreuters.com。(完)

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