《交易视点》中国基本面超预期下滑，金融债可能陡峭化下行--中信证券

路透北京3月18日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，经济增速低于预期，通胀短期抬升压力不大，资金面相对宽松格局会延续，这使得债市仍有支撑。

而金融债与国债利差偏高，且金融债期限利差显着低于国债，建议关注金融债陡峭化下行的交易型机会。绝对收益率较高金融债具有较好配置价值，鉴于3月相对宽松资金面可以延续，保持较高杠杆水平风险不大。

**社融增速继续回落，货币条件持续偏紧**

总体来看，货币条件各项指标显示央行中性偏紧的基调延续，其中社融规模中表外融资的收缩最为显着。

2月份M2同比增速回升0.1个百分点至13.3%；新增人民币贷款季节性回落至6,445亿元，1-2月份季调环比的均值在12.7%附近，明显低于去年四季度平均14.3%的环比增速。

社融总量为9,387亿元，较1月份环比减少1.65万亿元，余额的同比增速从12月份的17.8%下降至17.1%，委托、信托和未贴现票据合计新增占社融比例从1月份的38%下降至1.8%，表外融资的大幅缩减与部分银行在整顿非标融资有关。

**工业增长下滑幅度超市场预期，一季度GDP增速可能难保7.5%**

2月份经济运行数据全面走弱。

生产面，1-2月份工业增加值累计同比增速较12月份下滑1.1个百分点至8.6%，明显低于我们9.3%的预期，我们计算的季调后环比折年率分别是-1.8%和5.5%，相对12月份季调后的环比折年率显着下滑。

中上游产业如钢铁、水泥的产量都出现显着的下滑，结合螺纹钢和水泥价格的持续下滑，显示终端需求不足，这一定程度上与2月份以来房地产行业销售和投资的放缓有关。

从需求面来看，受严控三公消费影响，1-2月份社会消费品零售总额明显下滑。

受货币条件持续偏紧制约，1-2月份名义固定资产投资累计同比增速回落0.5个百分点至17.9%，其中制造业和房地产的投资增速均有不小的回落，显示一季度制造业企业去库存迹象明显，而房地产投资增速二季度还将进一步下滑。

**市场研判和投资策略**

增长方面，1-2月份工业增加值同比增速低于我们此前的预期，我们对一季度GDP增速的预判下调至7.4%。

由于增长下滑至7.5%以下，稳增长政策在二季度推出的可能性增加，大概率将以“宽财政+稳货币”政策组合。

通胀方面，由于增长趋弱通胀在短期内抬升的压力不大。

货币政策方面，在资金面宽松和外汇占款流入背景下降准的时机尚不成熟，比较可行的是信贷层面环比改善并且辅以相对宽松的公开市场操作。

流动性方面，我们认为在基本面恶化的背景下，相对宽松的局面会延续，7天回购利率均值有望在4.0%以下。

整体来看，综合考虑基本面、资金面和政策面，10年国债4.4%、10年金融债5.4%是相对安全的位置。

整体来看，金融债与国债利差处于偏高位置，并且金融债的期限利差也显着低于国债，建议关注金融债陡峭化下行的交易型机会。

对于配置型机构，绝对收益率较高的金融债具有较好的配置价值，鉴于3月份相对宽松资金面可以延续，保持较高的杠杆水平风险不大。(完)