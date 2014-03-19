重温稿-《焦点》叶伦上任后的首次FOMC会议，美联储前瞻指引或弃用失业率“门槛”

* FOMC 3月18-19日召开会议，这是叶伦担任联储主席后的首次会议

* 美联储可能调整利率承诺

* 或是改变措辞，而非讯息

路透纽约/旧金山3月11日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上任后的首次政策会议料将侧重于如何巧妙地调整联储的低利率承诺，同时不会惊扰金融市场。

美联储决策者下周或许决定放弃对考虑加息设定的6.5%失业率门槛，而是用一种新的表达方式，笼统说明可能收紧政策的时间。

这一门槛是美联储2012年12月以来启用所谓前瞻性指引的核心，那次会议上，其开始强调维持刺激直至美国经济站稳脚跟的承诺。

但美国失业率意外加速下降，目前已降至6.7%，美联储官员认为美国经济还未对不久后加息做好准备，他们急于让前瞻性指引更能体现这种看法。叶伦面临的任务是在不改变市场预期的情况下调整声明。目前市场认为要到明年中期才会加息。

“现在修改声明把6.5%的门槛去掉可能正当时，因为这个门槛真的没有提供什么重要价值，”颇具影响力的纽约联邦储备银行总裁杜德利称，“我倾向于在达到此门槛之前就这么做，而不是等到达到以后。”

美联储官员将近期经济疲软归因于冬季天气异常寒冷，他们似乎打算将每月购债规模再度削减100亿美元，至550亿美元。

这样一来，如何调整利率政策的前瞻性指引就成为3月18-19日会议的争论焦点。

美联储将于3月19日1800GMT公布政策声明。半个小时后，叶伦将首次以美联储主席身份召开新闻发布会。

联储还将公布17位委员对经济成长、通胀和失业率的最新预估。最重要的是，委员们将修改其对最终将于何时开始加息的预期。美联储维持近零利率已有五年多时间。

**调整指引**

美联储已表示只要通胀仍然受控，在失业率明显降至6.5%下方后才会考虑升息。

具体还不清楚会用什么替代这一指引。该指引出自美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯，而这位叶伦的坚定盟友也承认门槛已失去效用。

“我们讨论制定下一阶段的指引已有一段时间，”埃文斯周一表示。“我无法向你预测我们何时会行动。”

可以明确的是，美联储不会只靠失业率来衡量就业市场的健康状况并决定何时升息。

叶伦曾强调，需检查“大范围指标，”包括想找全职工作的兼职人员数量，及长期失业人口比重。

“失业率不是一个充分衡量就业市场状况的指标，”她上个月对国会表示。