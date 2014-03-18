《交易视点》中国信用债市场行情仍可期待--中信证券

路透北京3月18日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，经济等基本面数据利于基础利率产品，进而利好于信用产品，分歧仍在短期资金面。

如果市场对于资金利率中枢下行达成共识，则中高等级信用产品短期内的调整可能也为后续收益率的下行带来了基础。

低评级信用产品受超日事件逐步发酵及偏弱基本面影响，表现可能将弱于中高等级。

**资金利率中枢下降将逐渐被市场确认**

近期银行间市场资金利率连续处于偏低水平，但市场对其持续性仍然存在质疑。

从央行政策层面来看，货币政策有从偏紧转向中性的迹象，虽然央行通过28天正回购品种锁定长期资金、但资金回收量相对偏弱。

同时此前有担心央行谨慎的公开市场操作是为了两会期间维持资金相对稳定，但是考虑到相对偏弱的基本面状况，两会后的公开市场操作明显加码的概率可能也不大。

整体来看，相对宽松的资金面可能仍将持续一段时间，虽然资金利率水平可能难以持续维持在3月上半月的低水平，但较去年下半年来说，资金利率中枢的下降可能将逐渐被市场确认。

因此对于短端市场来说，考虑到绝对收益率水平相对较高，仍然具有一定配置价值。

**数据利好于信用产品**

由于中票收益率表现与同期限政策性金融债发生背离，信用利差有所扩大，3-5年AAA中票与非国开金融债的利差升至50-60BP的水平、仍然偏低于历史均值。

上周中票市场成交依然偏弱、特别是中长期品种，偏少的交易数据也加大了利差的波动性。

总体来看，考虑到信用利差及等级间利差均维持相对较低水平，中长期信用产品市场的表现取决于基础利率产品收益率的下行空间。

上周陆续公布的出口、社融、工业增加值和固定资产投资数据等显示了偏弱的基本面和融资需求，即便3月CPI同比有所反弹、但仍在控制范围内。

上述数据均有利于基础利率产品，进而利好于信用产品；唯一的分歧可能仍在短期资金面，市场对于资金利率中枢的下行仍然有待确认。

如果市场对于资金利率中枢的下行达成共识，则中高等级信用产品短期内的调整可能也为后续收益率的下行带来了基础。低评级信用产品受超日事件逐步发酵及偏弱基本面影响，表现可能将弱于中高等级。

**规避高收益产业债**

对于交易所高收益债券，上周交易所高收益债券延续调整态势，后半周继续有少量抄底资金进入推动收益率有所回调。

我们延续上周的判断，建议规避高收益产业债。原因在于：其一，情绪上投资者较为悲观，股市的弱势亦反映投资者情绪不佳。

其二，超日事件的后续影响将进一步发酵，11天威债的停牌、珠海中富被取消高新技术企业资质等负面消息将进一步打压低评级债券的估值，而随着年报结果的陆续披露，交易所市场将不断受到负面消息的困扰。

其三，在此背景下，无论从配置还是投机角度高收益债券目前的价值均不高。

**个券点金**

上周共有113只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1946.4亿元。

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