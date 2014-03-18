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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 11:59 BJT

香港热股：合景泰富去年业绩胜预期，早盘大涨近14%至逾三周高位

路透香港3月18日 - 中国房地产商--合景泰富 周二股价最多曾大涨近14%至逾三周高位，受去年度业绩表现优于市场预期，且大幅增加派息及负债下降等利好因素带动。

合景泰富早盘最多曾大涨13.8%至4.11港元，为自2月24日以来高位。大盘恒生指数 早盘尾段升0.53%。

投行巴克莱的报告称，合景泰富去年的营业额按年减少2.2%至94.68亿元人民币，但撇除投资物业重估等因素后的核心溢利则按年增长25%至23.4亿元；较该行预估的高出一成，增长主要由于合营项目的盈利贡献增加。

同时，公司致力回收预售款，令截至去年底止的净负债比率由6月底的72.2%降至56.4%，并将末期息倍增至每股0.29元。

报告称，管理层给出2014年合同销售额220亿元的指引，按年上升三成，而可销售货源按年增加50%至350亿元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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