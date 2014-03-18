香港热股：合景泰富去年业绩胜预期，早盘大涨近14%至逾三周高位

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透香港3月18日 - 中国房地产商--合景泰富 周二股价最多曾大涨近14%至逾三周高位，受去年度业绩表现优于市场预期，且大幅增加派息及负债下降等利好因素带动。
合景泰富早盘最多曾大涨13.8%至4.11港元，为自2月24日以来高位。大盘恒生指数 早盘尾段升0.53%。
投行巴克莱的报告称，合景泰富去年的营业额按年减少2.2%至94.68亿元人民币，但撇除投资物业重估等因素后的核心溢利则按年增长25%至23.4亿元；较该行预估的高出一成，增长主要由于合营项目的盈利贡献增加。
同时，公司致力回收预售款，令截至去年底止的净负债比率由6月底的72.2%降至56.4%，并将末期息倍增至每股0.29元。
报告称，管理层给出2014年合同销售额220亿元的指引，按年上升三成，而可销售货源按年增加50%至350亿元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================