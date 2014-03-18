《交易视点》埋伏中国转债博弈稳增长的意义不大--中信证券

路透北京3月18日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，“预期之中、力度不大”的稳增长政策，难以对股市构成明显利好，提前埋伏博弈转债反弹意义不大。

因此，债券将优于转债，建议将转债仓位维持在低配。个券方面，久立转债上市初期即是建仓期。此外，平安转债、石化转债、民生转债仍是较好的选择。

**A股重挫，转债小幅下跌，估值被动扩大**

受经济数据低迷影响，上周沪深300指数下跌-2.1%，转债指数下跌-0.6%，平价指数下跌-2.9%，转债估值被动扩大。

个券方面，新上市的久立转债涨幅3%，首日换手率达39%；其余转债走势偏弱，工行、中行、平安、石化等转债跌幅-2%~0%。

南山转债继续跟随低等级债券回调，到期收益率达7.3%。

**经济增长数据全面低于预期，原材料价格继续回落**

宏观方面，1-2月投资、工业、消费同比增速分别为17.9%、8.6%和11.8%，全面低于市场预期，工业增加值增速达到2009年4月以来最低点。

中观方面，年初以来螺纹钢、铜、铝累计跌幅分别达到9%、15%和6%，3月10日螺纹钢和铜期货价格出现跌停，考虑到库存较高，未来原材料价格可能进一步下跌。

**M2增速平稳，央行主动收紧货币必要性不大**

2月份M2同比增速13.3%，较1月份回升0.1个百分点，基本符合市场预期。

鉴于M2增速平稳、接近于13%的全年目标，在当前经济下行、银行可能收缩信用的时期，央行主动收紧货币的必要性不大。

虽然二季度财政存款上缴、实体经济资金需求增强可能导致资金面回归中性，但相比2013年下半年应明显宽松，即使不降准，7天回购利率均值可能也不会超过4%，对债市仍然构成支撑。

**转债投资策略：坚定防御**

1-2月经济数据的超预期下滑预示着稳增长政策将要出台。但是，政府可以容忍GDP增速低于7.5%，真正的GDP增速底线可能是保就业所需的7.2%，这意味着稳增长政策的出台还需3月份经济数据进一步确证，同时政策力度也将比较有限。

“预期之中、力度不大”的稳增长政策，难以对股市构成明显利好，提前埋伏博弈转债反弹意义不大。

因此，我们维持此前建议，即从资产选择的角度，债券将优于转债，建议将转债仓位维持在低配。

个券方面，久立转债是具有成长性的长期品种，上市初期即是建仓期，成长性和下修空间保证了其在105元以内具有较强的安全边际。此外，平安转债、石化转债、民生转债仍是较好的选择。

**平安转债：年报靓丽、正股估值低，继续看好中长期价值**

中国平安3月14日公布了2013年年报，全年实现净利润281.5亿元，同比增长40.4%；净资产1827亿元，同比增长14.5%；总投资收益率5.1%，回升2.2个百分点。

估值方面，中国平安P/EV 0.88倍，A/H折价23%，估值位于A股保险公司的最低位，随着公司个人金融和互联网金融战略效果的显现，公司有望从估值折价转为估值溢价。

考虑到正股未来走势向好、转债具有下修空间，当前价格100.3元的平安转债具有增持价值。 (完)